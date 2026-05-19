Els germans Eslava inauguraran el cicle Cases d'Arrel d'Artés

Artés estrenarà aquest dissabte una nova edició del cicle Cases d'Arrel amb un concert protagonitzat pels germans Berta i Miquel Eslava. La proposta combinarà música en directe i patrimoni arquitectònic en un format itinerant que manté en secret l'espai del concert fins a l'inici de l'activitat.
Música i patrimoni en un format singular
El concert tindrà lloc aquest dissabte a les 7 de la tarda i serà el primer dels dos espectacles previstos enguany dins el cicle Cases d'Arrel. La iniciativa vol posar en valor el patrimoni arquitectònic d'Artés a través de la música en directe, convertint espais singulars del municipi en escenaris efímers.
Com és habitual en aquest format, el públic serà convocat a la plaça Francesc Blancher i des d'allà es desplaçarà a peu fins al lloc escollit per al concert, que no es dona a conèixer prèviament.
Una proposta jove i arrelada al territori
La inauguració del cicle anirà a càrrec dels germans Berta i Miquel Eslava, dos músics formats a l'Escola Municipal de Música d'Artés i al Conservatori Municipal de Música de Manresa. Actualment continuen la seva formació superior a l'ESMUC i al Conservatori Superior del Liceu, respectivament.
La Berta, al saxo, i el Miquel, al trombó, compartiran una proposta de vent metall marcada per la proximitat i l'arrelament al territori. Els dos músics acumulen experiència en diverses formacions i han desenvolupat la seva trajectòria artística vinculada a la música des de ben petits.
Per assistir al concert cal fer reserva prèvia d'entrades.