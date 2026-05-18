El Casino de Manresa acollirà «Set de Joia», una fusió de joieria contemporània i vi

L'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa acollirà del 22 de maig al 7 de juny una nova edició de Set de Joia, una proposta cultural que uneix joieria contemporània, vi i creació artística en una experiència immersiva vinculada al territori i a les emocions.
El projecte posa en diàleg set creadors de joieria contemporània amb set cellers de la Catalunya Central per transformar aromes, paisatges i textures del vi en peces artístiques úniques que combinen art, artesania i disseny contemporani.
Set col·leccions inspirades en el territori
En aquesta edició hi participen Nicolau Jewels, Ignasi Cucurella, Mar Cucurella, Uró Joiers, CrisJoies, Dörte Seeger i Clara Niubò, en col·laboració amb els cellers Heretat Oller del Mas, Abadal, Artium, La Diferenta, Can Serra dels Exibis, Jaia Viticultor i Vinyas d'Empremta.
Les col·leccions presentades porten per títol Gosadia, Simplicitat, Identitat, Somni entre vinyes, Arrels i Fulla, No Filter i Empelt de terra, i amplien el treball iniciat en la primera edició del projecte.
Inauguració amb una acció sorpresa
La inauguració tindrà lloc el divendres 22 de maig a les 7 de la tarda amb una intervenció artística creada especialment per a l'ocasió. L'organització assegura que es tractarà d'una acció col·lectiva inèdita a la ciutat.
L'exposició es podrà visitar fins al 7 de juny de dimarts a diumenge i festius, en horari de dos quarts de 6 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre.
Una activitat dins la Fira ViBa
Set de Joia formarà part també de la programació oficial de la Fira ViBa amb l'activitat Tast Set de Joia, prevista per al diumenge 7 de juny. La proposta consistirà en un tast experiencial conduït per la sommelier Dúnia Vargas, en què els vins de la DO Pla de Bages dialogaran amb les joies que han inspirat.
La iniciativa pretén explorar noves formes de relació entre el vi i l'expressió artística, portant-lo més enllà de la copa per convertir-lo en objecte i relat creatiu.
Vincle amb l'Escola d'Art de Manresa
Una de les novetats d'aquesta edició és la incorporació de l'Escola d'Art de Manresa al projecte. L'alumnat de segon curs d'APGI ha treballat la reinterpretació gràfica de les col·leccions exposades, convertint Set de Joia en un cas d'estudi real dins l'àmbit educatiu i artesanal.
La iniciativa està impulsada per Anna Benedicto Vilaseca i Mercè Nicolau Roset i compta amb el suport del Centre Cultural el Casino, la DO Pla de Bages, l'Escola d'Art de Manresa, la Fira ViBa i diverses entitats vinculades al món de la joieria i la cultura.