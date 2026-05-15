Anna Comas es converteix en la primera directora del Museu de Manresa

Anna Comas Vives serà la nova directora del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya després d'haver estat escollida en el procés selectiu obert arran de la jubilació de Francesc Vilà Noguera.
L'anunci l'han fet públic l'empresa municipal Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires (MATMUSA) i l'Ajuntament de Manresa. La presa de possessió del càrrec es preveu abans de l'1 de juny i convertirà Comas en la primera dona que dirigirà aquest equipament cultural.
Especialitzada en museografia i gestió de col·leccions
Anna Comas Vives, nascuda a Manresa l'any 1986, és llicenciada en Història de l'Art i està especialitzada en museografia i en la gestió de col·leccions i fons artístics.
Al llarg de la seva trajectòria ha treballat en equipaments com el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i el mateix Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya. També ha desenvolupat tasques de docència i divulgació com a professora del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i d'UManresa.
Premi Pare Ignasi Puig i Simon
La nova directora és autora de diverses publicacions relacionades amb el patrimoni i la història de l'art i l'any 2023 va rebre el Premi Pare Ignasi Puig i Simon.
Segons han explicat MATMUSA i l'Ajuntament, Comas assumirà la direcció del museu amb l'objectiu de reforçar la visió a llarg termini de la institució, garantir la coherència de les actuacions i assegurar-ne el bon funcionament.
La nova etapa es desenvoluparà d'acord amb les directrius municipals i en coordinació amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.