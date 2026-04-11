Duel d'alçada entre Manresa i el MNAC per l'última joia del barroc català

El Departament de Cultura ha adquirit una pintura atribuïda al pintor barroc Josep Juncosa que passarà a formar part de la Col·lecció Nacional i que podria acabar exposada tant al Museu del Barroc de Catalunya, a Manresa, com al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), en funció de la decisió final sobre el seu dipòsit.
Una adquisició destacada per al patrimoni
L'obra, titulada La Verge amb sants intercedint davant la Santíssima Trinitat, ha estat adquirida per 12.000 euros després de sortir a subhasta com a peça anònima. Els especialistes n'han confirmat l'atribució a Josep Juncosa, un dels principals representants de la pintura barroca catalana del segle XVII.
Aquesta incorporació és especialment rellevant, ja que actualment no es conserva cap obra de l'artista en col·leccions públiques. Per aquest motiu, la peça suposa un pas important en la recuperació i difusió del patrimoni artístic català.
Duel entre equipaments per acollir la peça
El Departament de Cultura ha obert ara el procés per decidir on es dipositarà l'obra, amb dues opcions sobre la taula: el Museu del Barroc de Catalunya, amb seu a Manresa, i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), a Barcelona. Aquesta situació planteja una competència directa entre els dos equipaments per incorporar una peça de gran valor històric i simbòlic.
Per al Museu del Barroc, la incorporació reforçaria el seu relat expositiu i el posicionament com a centre de referència del barroc català. En canvi, el MNAC aportaria la seva projecció internacional i capacitat de difusió dins d'un dels principals museus del país.
Una atribució avalada per l'estudi estilístic
La identificació de l'obra com a creació de Juncosa s'ha basat en l'anàlisi comparativa amb altres treballs documentats de l'autor, especialment pel tractament dels rostres, la pinzellada i l'ús del color i la llum. Aquestes característiques coincideixen amb les pintures conservades a la Catedral de Tarragona o al Santuari del Miracle.
Juncosa, nascut a Tarragona al segle XVII, va desenvolupar una trajectòria artística vinculada també a la seva tasca religiosa com a sacerdot, i és considerat una figura clau del barroc català.
La Col·lecció Nacional, eina de preservació
L'obra passarà a formar part de la Col·lecció Nacional de la Generalitat, integrada per béns adquirits per compra, donació o altres vies per garantir la seva preservació. Aquest fons es nodreix del Fons Nacional per a l'adquisició de Béns Culturals, que en els darrers anys ha incrementat la seva dotació per reforçar la protecció del patrimoni.
La decisió final sobre el destí de la pintura determinarà quin equipament podrà exhibir aquesta peça singular, en un context en què el Museu del Barroc de Manresa aspira a consolidar-se com a pol cultural de referència en aquest àmbit.