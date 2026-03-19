L'Ajuntament busca director per al Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya

L'empresa municipal Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires i l'Ajuntament de Manresa han obert aquest dijous la convocatòria per seleccionar la nova direcció del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya. Les persones interessades poden presentar les seves candidatures fins al 16 d'abril.
Relleu a la direcció del museu
La convocatòria s'obre després de la jubilació de Francesc Vilà Noguera, que ha estat al capdavant de l'equipament. La nova direcció haurà de desenvolupar la seva tasca d'acord amb les directrius municipals i en coordinació amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Entre les funcions principals hi haurà dotar el museu d'una visió estratègica a llarg termini, garantir la qualitat i coherència de les activitats i assegurar el bon funcionament de l'equipament. També es demana que la persona escollida contribueixi a reforçar el prestigi i la projecció del museu tant a nivell nacional com internacional.
Un equipament cultural de referència
El Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya és un dels principals equipaments culturals de la ciutat. El complex integra el Museu de Manresa, amb més de cent anys d'història, i el Museu del Barroc de Catalunya, inaugurat fa poc més de dos anys i reconegut com a museu d'interès nacional.
Situat a l'antic Col·legi de Sant Ignasi, el conjunt s'ha consolidat com un dels grans atractius patrimonials i turístics de Manresa, especialment per als amants de l'art i la cultura.
Convocatòria oberta
Les bases completes del procés selectiu ja es poden consultar al web de MATMUSA. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament fa un pas més per garantir la continuïtat i el creixement d'un equipament clau en l'estratègia cultural de la ciutat.