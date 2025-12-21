Francesc Vilà es jubila després de 35 anys al capdavant del Museu de Manresa

Frances Vilà posa punt final a una trajectòria de 35 anys al capdavant del Museu de Manresa, actual Museu de Manresa – Museu del Barroc de Catalunya. La seva jubilació tanca una etapa marcada per la professionalització, la modernització i la consolidació de l'equipament com a referent museístic del país. Aquest dissabte, el claustre del museu ha acollit un acte de comiat en reconeixement a la seva tasca.
Tres dècades i mitja al capdavant del museu
La jubilació de Frances Vilà suposa el tancament d'una etapa clau en la història recent del Museu de Manresa. Vilà va assumir la direcció l'any 1990, després de la jubilació de Mn. Gasol, en un moment en què el museu iniciava la que encara avui és la seva etapa contemporània. Aquell any es va crear formalment la plaça de director, que Vilà ha ocupat de manera ininterrompuda durant 35 anys.
En aquest període, el Museu de Manresa es va inscriure al Registre de Museus de Catalunya, gestionat pel Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura de la Generalitat. Aquest pas va permetre integrar plenament l'equipament dins el sistema museístic català i reforçar-ne el reconeixement institucional.
Formació i perfil professional
Frances Vilà és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, amb un postgrau de Museologia per l'Escola Europea del Patrimoni i un màster en Gestió Cultural, també per la UB. Aquesta formació ha marcat un perfil professional orientat tant al rigor acadèmic com a la gestió cultural i museística.
Al llarg dels anys, aquesta combinació ha estat determinant per impulsar una direcció que ha posat l'accent en la qualitat dels continguts, la conservació del patrimoni i l'obertura del museu a la ciutadania.
Modernització i obertura a la ciutat
Tot i mantenir la línia expositiva heretada d'etapes anteriors, sota la direcció de Vilà el museu ha fet esforços continuats per modernitzar-se. Aquesta renovació s'ha traduït en una ampliació de les activitats didàctiques i culturals, una millora en els criteris de gestió i una major professionalització en les tasques vinculades a les exposicions i al manteniment de la col·lecció.
Durant aquests anys, el museu ha reforçat el seu paper com a espai de difusió del patrimoni local i nacional, alhora que ha anat adaptant-se als nous discursos museogràfics i a les demandes socials i educatives. Aquest procés ha culminat amb l'evolució de l'equipament cap a l'actual Museu de Manresa – Museu del Barroc de Catalunya, un projecte que situa la ciutat dins el mapa dels grans relats patrimonials del país.
Un comiat al claustre del museu
Aquest dissabte, el claustre del Museu de Manresa ha estat l'escenari de l'acte de comiat de Frances Vilà, una trobada que ha volgut reconèixer públicament la seva trajectòria i la petjada deixada al capdavant de la institució. L'acte ha reunit representants institucionals, professionals de la cultura i persones vinculades al museu al llarg dels anys.
Amb la jubilació de Vilà, el Museu de Manresa enceta una nova etapa, després de 35 anys de direcció continuada que han contribuït decisivament a definir el model, el prestigi i el paper del museu dins el sistema cultural català.