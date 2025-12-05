Jordi Serra serà el gerent de la nova societat municipal de turisme, museus i fires

La societat municipal Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires (MATMUSA) ja té gerent: Jordi Serra Morales, escollit en el procés públic convocat el juliol i que assumirà el càrrec el 2 de gener de 2026, un cop rebi el vistiplau del Consell d'Administració i la Junta General.
Un lideratge clau per a la nova societat municipal
Com a màxim responsable executiu, Serra dirigirà tots els programes i serveis de MATMUSA, entitat nascuda per reforçar la promoció turística, cultural i firal de Manresa. La societat actuarà en l'atracció de visitants, el desplegament del Camí Ignasià, la gestió dels museus i el desenvolupament d'esdeveniments, així com en l'àmbit comercial firal i logístic. Amb un pressupost inicial de 3,2 milions d'euros i una plantilla de 32 persones, el projecte s'ha dissenyat amb flexibilitat per afrontar els reptes actuals i futurs del sector.
Una trajectòria vinculada a la gestió cultural i estratègica
Jordi Serra (Manresa, 1990) és llicenciat en Història, té un postgrau en Captació de Fons i un Màster en Gestió i Direcció d'Empreses. Ha treballat com a tècnic de gestió a l'Ajuntament de Manresa en àmbits estratègics, i suma experiència en consultoria i gestió cultural des del sector privat i el tercer sector.
El procés selectiu ha inclòs proves psicotècniques, coneixements lingüístics, valoració de mèrits i la presentació d'una memòria amb propostes per al període 2025-2030. Dels dotze candidats inicials, Serra ha estat la persona escollida.
Una empresa municipal de nova generació
MATMUSA integra funcions fins ara assumides per la Fundació Turisme i Fires de Manresa i pel Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, i en un futur podrà incorporar part de les de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia. És la quarta empresa municipal de la ciutat, després d'Aigües de Manresa, FORUM Habitatge i Manresana d'Equipaments Escènics.