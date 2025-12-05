05 de desembre de 2025

Jordi Serra serà el gerent de la nova societat municipal de turisme, museus i fires

Assumirà el càrrec el 2 de gener de 2026, després de superar un procés selectiu amb dotze candidats

Publicat el 05 de desembre de 2025 a les 16:41

La societat municipal Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires (MATMUSA) ja té gerent: Jordi Serra Morales, escollit en el procés públic convocat el juliol i que assumirà el càrrec el 2 de gener de 2026, un cop rebi el vistiplau del Consell d'Administració i la Junta General.

Un lideratge clau per a la nova societat municipal

Com a màxim responsable executiu, Serra dirigirà tots els programes i serveis de MATMUSA, entitat nascuda per reforçar la promoció turística, cultural i firal de Manresa. La societat actuarà en l'atracció de visitants, el desplegament del Camí Ignasià, la gestió dels museus i el desenvolupament d'esdeveniments, així com en l'àmbit comercial firal i logístic. Amb un pressupost inicial de 3,2 milions d'euros i una plantilla de 32 persones, el projecte s'ha dissenyat amb flexibilitat per afrontar els reptes actuals i futurs del sector.

Una trajectòria vinculada a la gestió cultural i estratègica

Jordi Serra (Manresa, 1990) és llicenciat en Història, té un postgrau en Captació de Fons i un Màster en Gestió i Direcció d'Empreses. Ha treballat com a tècnic de gestió a l'Ajuntament de Manresa en àmbits estratègics, i suma experiència en consultoria i gestió cultural des del sector privat i el tercer sector.

El procés selectiu ha inclòs proves psicotècniques, coneixements lingüístics, valoració de mèrits i la presentació d'una memòria amb propostes per al període 2025-2030. Dels dotze candidats inicials, Serra ha estat la persona escollida.

Una empresa municipal de nova generació

MATMUSA integra funcions fins ara assumides per la Fundació Turisme i Fires de Manresa i pel Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, i en un futur podrà incorporar part de les de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia. És la quarta empresa municipal de la ciutat, després d'Aigües de Manresa, FORUM Habitatge i Manresana d'Equipaments Escènics.

