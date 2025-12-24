La Buresa recupera l'esplendor modernista amb la façana restaurada i els pinacles

Després de mesos de treballs i bastides, la casa Torrents de Manresa, coneguda popularment com a ca la Buresa, ha culminat les obres de restauració de la façana. L'actuació permet tornar a lluir el valor arquitectònic de l'edifici i recuperar elements simbòlics com els pinacles amb l'escut de la ciutat, desapareguts durant el franquisme.
Una façana restaurada després de mesos d'intervenció
La Buresa torna a mostrar una façana renovada després de la finalització de les obres de restauració que s'han allargat durant mesos. Els treballs han permès netejar, consolidar i posar en valor els elements arquitectònics originals de l'edifici, que ara torna a destacar a la plaça de Sant Domènec amb una imatge renovada.
Una de les actuacions més rellevants ha estat la recuperació dels pinacles amb l'escut de Manresa, uns elements que havien estat destruïts durant el franquisme i que ara s'han restituït, reforçant el caràcter simbòlic i patrimonial de l'edifici.
Un edifici emblemàtic del modernisme manresà
La casa Torrents, construïda durant la primera dècada del segle XX, és obra de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa i està considerada un dels edificis modernistes d'habitatges més emblemàtics i visibles del centre de la ciutat. La rehabilitació de la façana correspon a la quarta i darrera fase d'un conjunt d'actuacions que s'han dut a terme al llarg dels darrers anys.
Suport municipal a la preservació del patrimoni
L'Ajuntament de Manresa va concedir una subvenció de 80.000 euros per a aquesta actuació, dins la convocatòria de 2024 per a projectes de rehabilitació d'immobles d'alt valor patrimonial. L'ajut ha contribuït a finançar part d'una inversió total de 200.000 euros i va ser l'única subvenció atorgada en la línia destinada a la preservació i millora d'elements rellevants del patrimoni arquitectònic i paisatgístic de la ciutat.
Amb la façana restaurada, ca la Buresa recupera plenament el seu paper com a referent patrimonial i visual del centre de Manresa, en una actuació que ha estat possible gràcies a la implicació dels propietaris, els veïns i el suport municipal.