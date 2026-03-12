Prop de 200 estudiants dels EUA han triat Cardona per a la seva gira musical

Cardona acollirà aquest mes de març dos concerts de bandes juvenils dels Estats Units d'Amèrica en el marc de la seva gira per diverses ciutats de l'Estat. Les actuacions tindran lloc a l'Auditori Valentí Fuster i serviran per inaugurar una nova edició del cicle cultural Batecs Culturals, que al llarg de l'any programarà diferents espectacles musicals i teatrals al municipi.
Dues bandes de Minnesota obriran el cicle Batecs Culturals
El primer dels concerts serà divendres 13 de març a les 8 del vespre amb la Irondale High School Band, una formació integrada per prop de 80 estudiants de secundària de l'àrea metropolitana de Minneapolis-Saint Paul, a l'estat de Minnesota.
La banda forma part d'un ampli programa educatiu musical que agrupa més de 300 alumnes i que ofereix concerts i activitats durant tot el curs. El repertori que presentaran a Cardona combina peces clàssiques i contemporànies amb una presència destacada de compositors nord-americans actuals.
El centre educatiu al qual pertany la formació, integrat al districte Mounds View Public Schools, ha estat reconegut per la National Association of Music Merchants com una de les millors comunitats dels Estats Units d'Amèrica en educació musical.
La Irondale High School Band manté una llarga tradició de gires internacionals i ja va visitar Espanya i Portugal fa una dècada. En la gira actual també actuarà a València i Madrid.
Una banda simfònica i un cor que actuaran per primera vegada a l'Estat
El segon concert del cicle tindrà lloc dissabte 28 de març, també a les vuit del vespre, amb la Chaska High School Wind Symphony and Choir, una formació que actuarà per primera vegada a l'Estat.
La proposta artística combina banda simfònica i cor i està formada per estudiants d'entre 16 i 18 anys. El programa musical del centre inclou prop de 150 alumnes a les diferents bandes i uns 140 cantaires en el programa coral, a més d'altres agrupacions com bandes de jazz, cor de cambra o marching band.
Amb aquestes actuacions, Cardona s'incorpora a l'itinerari d'aquesta gira musical educativa, que també passarà per altres ciutats de l'Estat com Saragossa.
Concerts amb taquilla inversa i nova temporada cultural
Els dos concerts es faran a l'Auditori Valentí Fuster i funcionaran amb el sistema de taquilla inversa, de manera que el públic podrà fer una aportació voluntària després de l'actuació. Les actuacions s'han organitzat amb la col·laboració del Grup Duquesa i Oros Travel & Culture, amb el suport de GrandTours i Mafrica.
El cicle Batecs Culturals continuarà al llarg de l'any amb altres propostes, entre les quals hi ha el musical Asesinato para dos, previst per al 15 de maig, i concerts tribut dedicats a El Último de la Fila el 24 d'octubre i a ABBA el 28 de novembre.
Les entrades dels espectacles de pagament es poden adquirir a través del web de turisme de Cardona i presencialment a l'Oficina de Turisme del municipi.