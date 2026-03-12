12 de març de 2026

Cultura i Mitjans

El Casal d'Entitats de Sant Fruitós exposa una maqueta de l'església de Sant Benet de Bages

L'obra és de l'artista Isidre Julià i forma part d'una col·lecció de més de 400 maquetes d'edificis de Catalunya

  • Maqueta de l'església de Sant Benet de Bages que s'exposa a Sant Fruitós -

Publicat el 12 de març de 2026 a les 08:06

El Casal d'Entitats de Sant Fruitós de Bages exposa des d'aquesta setmana una maqueta de l'església de Sant Benet de Bages creada per l'artista Isidre Julià i Roig, de Sant Celoni. La peça forma part d'una col·lecció de més de 400 maquetes d'edificis catalans que l'autor va elaborar entre les dècades dels anys vuitanta i noranta.

Una col·lecció de maquetes d'arreu de Catalunya

Entre finals dels anys 80 i els 90, Isidre Julià es va dedicar a construir maquetes d'edificis, sobretot esglésies, d'arreu de Catalunya. Les peces, fetes principalment amb fusta i ferro, destaquen pel nivell de detall, especialment en la recreació de pedres, teules i elements metàl·lics.

Per elaborar-les, l'artista feia sortides de camp, prenia notes i mesurava els edificis amb passes per poder-ne reproduir les proporcions a escala.

La col·lecció, formada per més de 400 maquetes, es va donar en el seu moment a l'Ajuntament de Sant Celoni i s'havia exposat a l'Esplai de la Gent Gran del municipi.

Cessió de les peces als municipis

Recentment, l'Ajuntament de Sant Celoni i la família de l'artista han decidit cedir algunes de les maquetes a municipis relacionats amb els edificis representats.

L'objectiu és posar en valor el treball d'Isidre Julià i facilitar que aquestes peces es puguin exposar a prop dels monuments que reprodueixen, com és el cas de la maqueta de l'església de Sant Benet de Bages que ara es pot veure a Sant Fruitós.

