El Casal d'Entitats de Sant Fruitós exposa una maqueta de l'església de Sant Benet de Bages

El Casal d'Entitats de Sant Fruitós de Bages exposa des d'aquesta setmana una maqueta de l'església de Sant Benet de Bages creada per l'artista Isidre Julià i Roig, de Sant Celoni. La peça forma part d'una col·lecció de més de 400 maquetes d'edificis catalans que l'autor va elaborar entre les dècades dels anys vuitanta i noranta.
Una col·lecció de maquetes d'arreu de Catalunya
Entre finals dels anys 80 i els 90, Isidre Julià es va dedicar a construir maquetes d'edificis, sobretot esglésies, d'arreu de Catalunya. Les peces, fetes principalment amb fusta i ferro, destaquen pel nivell de detall, especialment en la recreació de pedres, teules i elements metàl·lics.
Per elaborar-les, l'artista feia sortides de camp, prenia notes i mesurava els edificis amb passes per poder-ne reproduir les proporcions a escala.
La col·lecció, formada per més de 400 maquetes, es va donar en el seu moment a l'Ajuntament de Sant Celoni i s'havia exposat a l'Esplai de la Gent Gran del municipi.
Cessió de les peces als municipis
Recentment, l'Ajuntament de Sant Celoni i la família de l'artista han decidit cedir algunes de les maquetes a municipis relacionats amb els edificis representats.
L'objectiu és posar en valor el treball d'Isidre Julià i facilitar que aquestes peces es puguin exposar a prop dels monuments que reprodueixen, com és el cas de la maqueta de l'església de Sant Benet de Bages que ara es pot veure a Sant Fruitós.