Pepe Rivero i la Girona Jazz Project Big Band porten el latin jazz al Kursaal

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres, 13 de març, un concert de jazz amb el pianista i compositor cubà Pepe Rivero i la Girona Jazz Project Big Band. L'actuació, prevista a les 8 del vespre, comptarà també amb la participació de la saxofonista i cantant manresana Aina López Pla, que actualment estudia al Berklee College of Music de Boston després d'obtenir una beca de la Fundació Cultural Latin Grammy.
Un concert de latin jazz amb projecció internacional
El pianista i compositor cubà Pepe Rivero, considerat una de les figures destacades del latin jazz internacional, actuarà aquest divendres al Teatre Kursaal de Manresa acompanyat de la Girona Jazz Project Big Band, una de les formacions de referència del jazz orquestral contemporani a Catalunya.
El concert reunirà sobre l'escenari la potència sonora d'una big band amb l'estil i l'energia característics del jazz afrocubà. Amb Rivero al piano i també en la direcció musical, la proposta promet una combinació d'arranjaments potents, improvisacions i ritmes d'arrel caribenya.
L'espectacle vol fusionar l'elegància del jazz amb la vitalitat dels ritmes afrocubans, en una proposta musical que aposta per la força escènica i la celebració del gènere. Segons l'organització, el repertori oferirà una experiència sonora marcada pel virtuosisme dels músics i l'energia pròpia de les grans formacions de jazz.
La participació de la manresana Aina López Pla
El concert comptarà també amb la col·laboració especial de la saxofonista i cantant manresana Aina López Pla. La jove músic està actualment ampliant la seva formació a Boston, on estudia al Berklee College of Music, un dels centres musicals més prestigiosos del món.
López Pla hi ha accedit després d'obtenir la beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy, un reconeixement que impulsa la trajectòria de joves músics amb projecció internacional.
La seva participació en el concert al Kursaal permetrà al públic manresà veure-la compartir escenari amb una figura consolidada del jazz com Pepe Rivero i amb una big band de referència dins del panorama musical català.
Entrades i descomptes
Les entrades tenen un preu general de 22 euros. Hi ha descomptes per a diferents col·lectius: el preu és de 20 euros per als titulars del Carnet Galliner i per a les persones majors de 65 anys. Els menors de 30 anys i els estudiants de música poden adquirir l'entrada per 6 euros. Les localitats es poden comprar a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.