Manresa celebrarà el Dia Mundial de la Poesia amb una setmana d'activitats del 16 al 21 de març

Manresa commemorarà el Dia Mundial de la Poesia amb una setmana d'activitats entre el 16 i el 21 de març. La programació inclou recitals, tallers i espectacles oberts a tots els públics en diferents equipaments culturals de la ciutat.
Una setmana dedicada a la poesia
Manresa es tornarà a omplir de versos, música i veus diverses amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, que se celebra el 21 de març. La ciutat acollirà una programació especial entre el 16 i el 21 de març amb recitals, tallers, espectacles poètics i activitats pensades per a públics diversos.
La celebració s'emmarca en la iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura i la Institució de les Lletres Catalanes, amb la col·laboració de la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO. A Manresa, la programació compta amb la coordinació de l'Ajuntament.
Tallers i recitals en diferents espais culturals
Les activitats començaran el dilluns 16 de març amb el taller Diem poemes en veu alta, a càrrec de l'actor Ramon Villegas Guix, a la Biblioteca del Casino. La proposta vol apropar la poesia al públic i oferir eines per recitar-la i interpretar-la.
El dimarts 17 de març, la poeta Eva Ortega Puig protagonitzarà dues activitats a la Biblioteca Ateneu Les Bases. Al matí tindrà lloc Fils de Memòria, una iniciativa adreçada a persones amb Alzheimer, mentre que al vespre oferirà el recital Clavells, digueu no, amb acompanyament musical de Ramon Porta i adaptació a llengua de signes.
El dijous 19 de març, Araceli López Herrera presentarà Guiunara, un recital de poemes destinat a nenes i nens a Llibres Parcir.
Diversitat lingüística i activitats per a tots els públics
La programació continuarà el divendres 20 de març amb A Tota Veu!, un acte multilingüe conduït per Pep Tort que tindrà lloc a l'Espai Òmnium Manresa. L'activitat reivindica la diversitat lingüística com a patrimoni compartit.
El dissabte 21 de març, dia central de la celebració, es concentraran diverses activitats al llarg de la jornada. Al matí, la Llibreria Abacus acollirà el taller creatiu La poesia a les teves mans, conduït per la poeta Ariadna Torres Gimenez.
A la tarda, la Llibreria Papasseit serà l'escenari del recital El món que recomença, amb Anna Pantinat Hernández.
La programació es clourà amb l'espectacle poeticomusical Fermentar, amb Sònia Moya Villanueva i Rusó Sala, que tindrà lloc al refugi antiaeri de la Renaixença.
El poema protagonista de l'edició
Com és habitual, el Dia Mundial de la Poesia s'acompanya de la difusió d'un poema destacat. Enguany s'ha escollit Foc d'ocell, de Blai Bonet Rigo, un text que reflexiona sobre la llibertat, l'amor i el pas del temps com a essència del cant poètic.