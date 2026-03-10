La Diputació lliura el projecte per restaurar la sagristia de l'església de Sant Vicenç de Fals

La Diputació de Barcelona ha entregat a l'Ajuntament de Fonollosa el projecte per restaurar la sagristia i la sobre-sagristia de l'església de Sant Vicenç de Fals, amb l'objectiu d'adaptar aquests espais a usos culturals i socials.
Un projecte per restaurar i adaptar els espais
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Fonollosa el projecte bàsic i executiu per a la restauració de la sagristia i la sobre-sagristia de l'església de Sant Vicenç de Fals. El document defineix les actuacions necessàries per acondicionar aquests espais i posar-los al servei de les activitats socials, culturals i lúdiques que es duen a terme a la nau del temple.
El projecte planteja que l'Ajuntament pugui executar les obres necessàries per garantir la conservació del conjunt patrimonial i, al mateix temps, adaptar-lo a nous usos.
Espais de suport i instal·lacions tècniques
Segons el projecte, la sagristia es destinarà a espai de suport logístic per a les activitats que es realitzen a la nau principal de l'església.
Pel que fa a la sobre-sagristia, la proposta preveu centralitzar-hi les instal·lacions de climatització i ventilació. A més, també s'hi contempla la incorporació d'una instal·lació elèctrica que permeti la museïtzació de l'església i el seu ús en activitats culturals.
Un temple dins del conjunt monumental de les Torres de Fals
L'església de Sant Vicenç de Fals està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local i forma part del conjunt monumental de les Torres de Fals, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Aquest conjunt inclou també l'antiga rectoria i una torre cilíndrica de l'antic castell, separada per una vall d'una segona torre de defensa.
L'edifici actual data del segle XVII, tot i que el seu origen es troba en una capella romànica del segle XI. Aquesta estructura es va localitzar al subsol de l'església durant una excavació arqueològica realitzada l'any 2000 pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, abans de la restauració de les voltes del temple.
Situació de la sagristia
La sagristia es troba situada a la capçalera del temple, darrere del presbiteri. Des d'aquest espai s'accedeix, a través d'una escala de cargol, a la sobre-sagristia i a uns passadissos laterals que connecten amb la nau de l'església.