El tall a la carretera de Manresa a Fonollosa es mantindrà durant tres setmanes

La Diputació de Barcelona executarà durant tres setmanes treballs per estabilitzar el talús afectat per l'esllavissada a la BV-3008, a Fonollosa, mantindrà tancat un tram de la carretera i revisarà l'estat dels talussos més afectats pel temporal de pluges.
Treballs d'estabilització i tall total en el tram afectat
La Diputació de Barcelona durà a terme, durant les tres properes setmanes, les actuacions d'estabilització del talús afectat per l'esllavissada d'aquest dilluns a la carretera BV-3008, al terme municipal de Fonollosa.
Durant aquest termini, en què també es farà la inspecció i l'auditoria de la carretera, es mantindrà totalment tancat el tram que va entre el PK 12+000 i el PK 13+100, a la zona del Paisà.
Circulació restringida per a veïns en altres trams
D'altra banda, els trams compresos entre el PK 8+000, a la zona del Molí del Boixeda, i el PK 12+000, així com el tram entre el PK 13+100, al Paisà, i el PK 14+000, al nucli de Fonollosa, estaran oberts només per a la circulació dels veïns.
A més, durant aquest període també es poden produir talls ocasionals a la resta de la carretera. En aquests casos, el trànsit es regularà amb pas alternatiu mentre es duguin a terme feines de manteniment.
Auditoria dels talussos afectats pel temporal
Paral·lelament, la Diputació també realitzarà una auditoria de la resta dels talussos de la carretera més afectats pel temporal de pluges.
Aquesta revisió permetrà fer una estimació d'altres possibles actuacions que puguin ser necessàries a curt termini per garantir l'estabilitat de la infraestructura i la seguretat dels usuaris de la via.