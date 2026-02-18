18 de febrer de 2026

Successos

El tall a la carretera de Manresa a Fonollosa es mantindrà durant tres setmanes

Les obres i inspeccions obligaran a restringir la mobilitat a la BV-3008

  • Maquines treballant per retirar les roques que es van desprendre sobre la BV-3008 -

Publicat el 18 de febrer de 2026 a les 14:47
Actualitzat el 18 de febrer de 2026 a les 14:49

La Diputació de Barcelona executarà durant tres setmanes treballs per estabilitzar el talús afectat per l'esllavissada a la BV-3008, a Fonollosa, mantindrà tancat un tram de la carretera i revisarà l'estat dels talussos més afectats pel temporal de pluges.

Treballs d'estabilització i tall total en el tram afectat

La Diputació de Barcelona durà a terme, durant les tres properes setmanes, les actuacions d'estabilització del talús afectat per l'esllavissada d'aquest dilluns a la carretera BV-3008, al terme municipal de Fonollosa.

Durant aquest termini, en què també es farà la inspecció i l'auditoria de la carretera, es mantindrà totalment tancat el tram que va entre el PK 12+000 i el PK 13+100, a la zona del Paisà.

Circulació restringida per a veïns en altres trams

D'altra banda, els trams compresos entre el PK 8+000, a la zona del Molí del Boixeda, i el PK 12+000, així com el tram entre el PK 13+100, al Paisà, i el PK 14+000, al nucli de Fonollosa, estaran oberts només per a la circulació dels veïns.

A més, durant aquest període també es poden produir talls ocasionals a la resta de la carretera. En aquests casos, el trànsit es regularà amb pas alternatiu mentre es duguin a terme feines de manteniment.

Auditoria dels talussos afectats pel temporal

Paral·lelament, la Diputació també realitzarà una auditoria de la resta dels talussos de la carretera més afectats pel temporal de pluges.

Aquesta revisió permetrà fer una estimació d'altres possibles actuacions que puguin ser necessàries a curt termini per garantir l'estabilitat de la infraestructura i la seguretat dels usuaris de la via.

