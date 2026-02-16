La caiguda de rocs de grans dimensions talla la BV-3008 a Fonollosa

Un nou despreniment de roques de grans dimensions a la carretera BV-3008, a l'altura de Cal Pi Pla i abans del raval del Paisà, ha obligat aquest dilluns a mantenir tallada la via a Fonollosa. L'Ajuntament ha activat la fase d'emergència al Cecat i torna a exigir a la Diputació de Barcelona actuacions immediates, així com el tancament permanent de la carretera fins que es garanteixi la seguretat.
Despreniment de gran volum després dels episodis de pluja i vent
La caiguda de pedres de grans dimensions sobre la calçada de la BV-3008 ha tornat a posar en alerta el municipi de Fonollosa. El despreniment, que s'ha produït aquest dilluns en un tram de la via de titularitat de la Diputació de Barcelona, s'associa als episodis meteorològics dels darrers dies, marcats per pluges abundants i vent.
Segons el primer reconeixement sobre el terreny, no s'han registrat danys personals. Tot i això, la magnitud de les roques despreses ha obligat a tallar la carretera i a activar mesures d'emergència per garantir la seguretat dels usuaris d'una via per on circulen habitualment busos escolars i vehicles particulars.
Davant la situació, l'Ajuntament ha activat la fase d'emergència al Cecat i ha posat en marxa protocols de coordinació. Entre aquests, s'ha desplegat un pla de contingència en el transport escolar amb el suport del Consell Comarcal del Bages per assegurar el retorn de l'alumnat un cop finalitzada la jornada lectiva, tot i que es preveuen retards.
Pel que fa a la mobilitat, es recomana accedir al nucli de Fonollosa per la banda d'Aguilar, mentre que per arribar a Camps es recomana fer-ho pel Raval de Soler. El consistori ha indicat que informarà de qualsevol novetat a mesura que evolucioni la incidència.
El consistori reclama actuacions urgents a la Diputació
Arran d'aquest nou despreniment, l'Ajuntament de Fonollosa ha emès un comunicat en què torna a exigir actuacions urgents a la Diputació de Barcelona, titular de les carreteres BV-3008 i BV-3012. Segons el consistori, fa setmanes que trasllada de manera reiterada la seva preocupació per la seguretat d'aquestes vies, afectades per diversos despreniments provocats per les pluges de les darreres setmanes.
En aquest sentit, el govern municipal reclama mesures immediates i de més envergadura als punts més afectats, així com una revisió tècnica exhaustiva de tot el traçat per detectar possibles trams debilitats. Divendres passat, l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, va reiterar per escrit als responsables de la Diputació la petició d'una actuació urgent davant l'evolució del risc.
Segons exposa l'Ajuntament, a principis de febrer la Diputació havia comunicat que en un termini de deu dies s'obtindrien els permisos per executar microvoladures i altres actuacions necessàries per garantir la seguretat i evitar nous despreniments. Tanmateix, aquests treballs no s'han dut a terme en el termini previst. Aquest mateix dilluns al matí, la Diputació ha informat el consistori que els treballs s'iniciarien el proper dilluns 23.
L'alcalde considera que el fet de no haver establert mesures provisionals de restricció de pas o d'haver actuat amb més celeritat ha estat una mala decisió que "hauria pogut tenir conseqüències desastroses". Hernàndez qualifica de "molt greu" que la situació no s'hagi resolt encara i insisteix que es tracta de la seguretat dels veïns i veïnes i del transport escolar.
En aquesta línia, l'alcalde assegura que continuarà pressionant i fent un seguiment diari perquè la Diputació executi les actuacions necessàries i revisi preventivament altres punts vulnerables del traçat. A més, exigeix que la via "quedi permanentment tancada fins que no es pugui garantir al 100% la seguretat dels veïns i veïnes de Fonollosa", tot remarcant que no es pot posar en risc la vida de les persones per desplaçar-se fins a casa o a la feina.
Paral·lelament, el consistori ha activat mesures pròpies d'anàlisi i prevenció i ja ha iniciat actuacions en punts del municipi de titularitat municipal que han patit incidències, amb suport especialitzat.