Un vianant, ferit lleu en un atropellament al carrer Guimerà de Manresa

Un vianant ha resultat ferit lleu aquest dissabte al migdia en un atropellament al centre de Manresa. L'accident s'ha produït cap a les 12 del migdia a la cruïlla del carrer d'Àngel Guimerà amb el carrer Carrió.\r\n\r\nSegons la informació facilitada per la Policia Local de Manresa, en el sinistre s'hi ha vist implicat un camió conduït per un jove de 23 anys veí de Sabadell, que ha resultat il·lès i ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia.\r\n\r\nEl vianant atropellat, un home de 58 anys veí de Manresa, ha patit ferides lleus o menys greus. Inicialment ha estat atès pels serveis sanitaris al lloc dels fets i posteriorment traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.\r\n