Presenten a Manresa unes eines comunitàries per afrontar les violències de gènere

Aquest divendres a la tarda s'ha presentat a l'Ateneu Popular la Sèquia de Manresa el recull Eines per a l'empoderament comunitari davant les violències de gènere, elaborat per l'Assemblea d'Afectades pel Masclisme i el Patriarcat de Manresa (AAMAS). L'acte, que ha omplert la sala, ha servit per donar a conèixer aquest material, pensat per facilitar recursos i orientacions a la ciutadania per identificar i afrontar situacions de violència de gènere des d'una perspectiva comunitària.
Una guia amb recursos i orientacions
La publicació ofereix informació sobre com funciona el circuit institucional d'atenció a les violències masclistes -des de la denúncia policial fins als serveis especialitzats o l'atenció mèdica- i recull recomanacions per acompanyar persones que pateixen aquestes situacions. Entre altres aspectes, posa l'accent en la importància de no afrontar els processos en solitari i en la necessitat de garantir espais d'escolta i suport.
Segons explica el col·lectiu, el document també vol aportar eines pràctiques per a persones de l'entorn -veïnat, amistats o familiars- que vulguin intervenir o donar suport en casos de violència. El material inclou orientacions sobre l'acompanyament emocional, la detecció de necessitats i el paper de la xarxa comunitària en processos que sovint són llargs i complexos.
Material pensat per a la ciutadania
La guia s'ha publicat en diverses llengües amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés a diferents col·lectius i es preveu distribuir-la entre la ciutadania. AAMAS, actiu a Manresa des del 2018, treballa en l'àmbit del suport mutu, la prevenció i l'acompanyament davant les violències de gènere, així com en la promoció de models de justícia transformadora.