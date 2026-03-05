Súria aplicarà enguany una taxa de residus amb incentius per fomentar el reciclatge

L'Ajuntament de Súria començarà a aplicar aquest any un nou model de taxa de residus que tindrà en compte el nombre d'aportacions a les fraccions d'orgànica i resta com a incentiu per fomentar les bones pràctiques de recollida selectiva. El sistema inclourà una part fixa i una part variable i preveu diferents reduccions segons criteris socials, familiars i individuals, amb l'objectiu d'afavorir el reciclatge i aplicar el principi de qui més contamina, més paga.
Una taxa amb part fixa i part variable
La nova taxa municipal es dividirà en una part fixa i una part variable. Aquesta segona part es calcularà segons el nombre d'aportacions de residus que cada habitatge hagi fet durant l'any anterior en les fraccions d'orgànica i resta.
Segons el model previst, aquesta part variable no s'haurà d'aplicar en la gran majoria de casos. Només comportaria un increment de la taxa per a aquelles persones que no reciclin o que facin un ús excessiu del sistema de recollida de residus.
Els registres d'aquestes aportacions es generaran a partir de les dades obtingudes amb la targeta o l'aplicació d'obertura dels contenidors tancats. Per aquest motiu, l'Ajuntament recorda la importància d'utilitzar sempre aquests sistemes d'identificació, encara que la tapa del contenidor es trobi oberta en aquell moment.
Reduccions segons situacions personals i familiars
El nou sistema també contempla diverses reduccions de la taxa vinculades a situacions socials, familiars o individuals. Entre els casos previstos hi ha, per exemple, els habitatges que generen una quantitat elevada de residus tèxtils sanitaris -com els bolquers- o aquells immobles amb baix nivell d'ocupació, com poden ser segones residències o habitatges semiocupats. Aquestes reduccions formen part de l'ordenança municipal que regula la taxa i volen adaptar el sistema a realitats diferents de generació de residus.
La implantació d'aquest nou model està directament relacionada amb la posada en marxa dels contenidors tancats amb identificació d'usuari, un sistema que permet conèixer l'ús del servei de recollida selectiva i que busca millorar els nivells de reciclatge al municipi.
Presentació pública del nou model
La nova taxa de residus es va presentar públicament el 19 de febrer en un acte celebrat a L'Esplai que va reunir una vuitantena de persones.
Durant l'inici de la sessió, la regidora de Joventut, Medi Ambient i Igualtat, Montserrat Albacete, va destacar que "és el primer cop" que l'Ajuntament incorpora criteris de càlcul que tenen en compte les bones pràctiques de recollida selectiva.
En el transcurs de la presentació també es va explicar que es tracta d'un model inicial que s'ha volgut plantejar de manera senzilla. La voluntat municipal és que en els propers exercicis es puguin introduir modificacions per reflectir millor la diversitat de situacions i necessitats que es detectin amb el temps.
L'explicació tècnica del funcionament del sistema va anar a càrrec del tècnic ambiental de la consultora especialitzada Entorna3, Àlex Rollan.
Informació disponible al web municipal
L'Ajuntament ha habilitat al seu web municipal un apartat específic amb informació sobre el nou model de taxa de residus i sobre el funcionament dels contenidors tancats.
A més, també s'hi pot consultar un apartat de preguntes freqüents que recull una quarantena llarga de qüestions relacionades amb el nou sistema de recollida selectiva, amb l'objectiu de resoldre dubtes de la ciutadania i facilitar l'adaptació al nou model.