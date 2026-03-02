Súria enceta els actes del 8-M amb el teatre-fòrum «Àvies segle XXI»

Súria ha iniciat el programa d'activitats del Dia Internacional de les Dones amb el teatre-fòrum Àvies segle XXI, representat el passat dijous 26 de febrer a l'Institut Mig-Món. Les propostes del 8-M continuaran aquest divendres 6 de març amb l'acte institucional i la taula rodona Tres dones de Súria: tres històries de guerra.
L'obra Àvies segle XXI, a càrrec de la companyia Impactat Teatre, aborda les dificultats de les relacions intergeneracionals en el context social i laboral actual. El muntatge posa el focus en com, sovint, les persones grans assumeixen responsabilitats familiars elevades, especialment en l'àmbit de les cures.
L'espectacle, de caràcter interactiu, va promoure el debat i la reflexió entre els assistents, que van poder intervenir en el col·loqui posterior. Entre els temes tractats hi van destacar la fortalesa dels vincles familiars, la pervivència dels rols de gènere i els límits de les responsabilitats de cura.
L'activitat va comptar amb la participació d'alumnat de l'Institut Mig-Món, membres del Consell Municipal de la Gent Gran i altres persones interessades. Una de les conclusions compartides va ser que les pressions de la societat actual no afavoreixen unes relacions intergeneracionals saludables i que, en molts casos, reforcen rols de gènere que perjudiquen especialment les dones.
La representació ha estat organitzada per l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Súria i el Consell Comarcal del Bages, amb la col·laboració de l'Institut Mig-Món i el suport de la Diputació de Barcelona.
Acte institucional i memòria històrica
El programa continuarà aquest divendres 6 de març amb l'acte institucional del 8-M, que tindrà lloc a partir de les 11 del matí a la Sala del Portal d'El Casinet del Poble Vell. L'acte inclourà la lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones, una projecció audiovisual, una actuació musical, un refrigeri i una visita al Poble Vell.
Un dels moments centrals serà la taula rodona Tres dones de Súria: tres històries de guerra, que vol recuperar la memòria de les dones que van viure la Guerra Civil. Hi participaran Magda Esquius, Joaquim Aloy i Miguel Gómez, que aportaran diferents mirades sobre aquest període històric i el paper de les dones al municipi.
Les persones interessades en assistir-hi han d'inscriure's prèviament a través del web municipal.
Caminada popular per cloure el programa
Els actes del 8-M a Súria es tancaran diumenge 8 de març amb la 5a Caminada de la Dona, que sortirà a les 9 del matí des de la plaça de Sant Joan. La iniciativa combina activitat física i reivindicació en una jornada oberta a la participació ciutadana.