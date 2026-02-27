Castellbell i el Vilar celebrarà la Setmana de la Dona amb tallers i cultura

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar donarà el tret de sortida dilluns als actes de la Setmana de la Dona, amb un programa que s'allargarà fins el diumenge 8 de març, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
Tallers, espectacles i exposicions
La programació començarà amb un taller d'elaboració de joies a l'antiga Biblioteca i inclourà propostes diverses al llarg de la setmana. Entre els actes destacats hi ha el bingo musical i el sopar del 4 de març al Casino Borràs, una iniciativa promoguda pel Centre d'Amistat.
El mateix equipament acollirà el 6 de març a 2/4 de 10 del vespre el monòleg Cómicas degeneradas. Un altre dels plats forts serà l'estrena de l'exposició Úniques, de la mestra i fotògrafa castellvilarenca Andrea Martínez, que presenta un recull original de retrats de nenes i dones, algunes del municipi.
Durant tota la setmana també s'han programat activitats dirigides de ioga i rumba, així com un taller d'ungüents naturals, ampliant l'oferta amb propostes de benestar i participació.
El 8 de març, jornada central a la Bauma
La commemoració del Dia Internacional de les Dones, el diumenge 8 de març, concentrarà els actes centrals en una matinal a l'església de la Bauma. La jornada inclourà l'estrena oficial de l'exposició de retrats, un vermut solidari, el concert de versions de Xènia Delgado i la lectura del manifest institucional al migdia.
L'Ajuntament ha volgut agrair la col·laboració de les entitats Centre d'Amistat, La Diosa Flamenco, Amics de l'Església de la Bauma i Gimnàs Montserrat, així com de les talleristes Ana Rojas i Glòria Rodríguez, que han contribuït a confeccionar el programa.