Sgratta porta als escenaris la gesta de la periodista Nellie Bly amb «La volta al món en menys de 80 dies»

La companyia bagenca Sgratta estrenarà aquest diumenge a Avinyó l'espectacle La volta al món en menys de 80 dies. Es tracta d'un muntatge que combina teatre i titelles i que vol recuperar una fita "gairebé oblidada": la volta al món que la periodista nord-americana Nellie Bly va fer l'any 1889 en 72 dies. Inspirada en el llibre 72 dies i un vestit, de l'escriptor i bibliotecari manresà Pep Molist, la proposta recrea l'aventura de Bly, els desafiaments logístics de l'època i els prejudicis de gènere. La història real d'una dona "valenta i inconformista" del segle XIX. Segons Clara Gavaldà, intèrpret juntament amb el titellaire Joan Cirera, l'espectacle vol demostrar que els somnis més grans es poden fer realitat quan s'hi creu de veritat.
Fascinada per la ficció de Jules Verne, Nellie Bly va decidir convertir la història en realitat i superar-la fent la volta al món en menys de 80 dies. L'espectacle posa el focus en el context de l'època. El 1889 no existien avions, ni cotxes, ni telèfons. Els viatges es feien en trens i vaixells de vapor, i les dificultats logístiques eren "enormes". Però, a més, tal com explica Clara Gavaldà, Bly es va haver d'enfrontar als prejudicis de gènere. "Des del propi diari on treballava li asseguraven que no seria capaç de viatjar sola", subratlla.
Però Bly va aconseguir fer realitat el seu somni: en 72 dies va completar la volta al món, i es va convertir en un símbol de determinació i trencament de límits imposats, especialment a les dones del segle XIX. "Ens és igual si és home o dona, però és evident que en aquella època els límits per a les dones eren molt més grans. Ella va demostrar que es podien trencar", expliquen des de la companyia, que vol posar en valor una figura històrica que ha quedat sovint en segon pla.
Amb La volta al món en menys de 80 dies, la companyia reivindica una aventura real que va marcar una època i convida el públic familiar a redescobrir una pionera que va demostrar, fa més d'un segle, "que els límits -sovint- només existeixen per ser superats".
Un muntatge visual i per a tots els públics
Pensat especialment per a famílies amb infants de 5 a 12 anys, l'espectacle aposta per un llenguatge molt visual. El text cedeix protagonisme al moviment i al teatre físic, fet que el fa accessible també als més petits.
Una de les parts més destacades és la representació del viatge: la protagonista es transforma en titella i recorre el món a través de diferents mitjans de transport -tren, vaixell, catamarà, elefant, o un cavall- en una posada en escena "dinàmica i imaginativa".
El muntatge també recrea un episodi singular: la trobada de Bly amb Jules Verne a Amiens (França), on l'autora va desviar la seva ruta per conèixer l'escriptor que l'havia inspirada.
Estrena a Avinyó i mirada als festivals
L'estrena oficial tindrà lloc a Avinyó aquest diumenge 1 de març, a les 6 de la tarda. Tot i que la major part de funcions es programaran el curs vinent, la companyia ja en té algunes de tancades per als propers mesos.
De cara al futur, l'objectiu és portar l'espectacle a mostres i festivals especialitzats, especialment aquells que valoren el treball amb titelles, un dels elements clau de l'espectacle.