La doctora Dolors Rosinés, 22è Premi Maria Casajuana de Jovent i ERC Manresa

La doctora Dolors Rosinés ha estat distingida amb el 22è Premi Maria Casajuana, que atorguen anualment Jovent Republicà i ERC Manresa. El guardó, que es lliurarà el 5 de març a les 7 de la tarda als Carlins, reconeix la seva trajectòria professional i el seu compromís sostingut amb la cooperació sanitària internacional. El premi col·lectiu d'enguany ha quedat desert.
Un referent de compromís i vocació de servei
Jovent Republicà i ERC Manresa han fet públic aquest dimecres el nom de la premiada d'enguany del Premi Maria Casajuana, que arriba a la 22a edició consolidat com un guardó de ciutat. La distinció vol reconèixer dones que simbolitzen valors com la valentia, la vocació de servei i el compromís amb la transformació social, en coherència amb la figura de Maria Casajuana, treballadora de la Fàbrica Nova, sindicalista i republicana.
La guardonada d'aquest 2026 és la doctora Dolors Rosinés, metgessa des de 1983 i especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia. Desenvolupa la seva tasca assistencial a Althaia des de 1992, on actualment és cap clínica del servei de cirurgia ortopèdica i traumatologia. Des de 2012 és també professora associada a la Universitat Internacional de Catalunya, on participa en la formació de noves generacions de professionals.
El jurat ha valorat especialment el seu compromís amb la cooperació sanitària internacional. Rosinés ha participat en estades quirúrgiques i formatives a Sierra Leone i Camerun, i des de 2013 lidera un projecte continuat amb l'Hospital Sant Joan de Déu del Senegal. Durant dues dècades ha encapçalat el projecte de cooperació impulsat des de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, coordinant equips de professionals voluntaris que viatgen anualment al Senegal per oferir assistència especialitzada, assessorament i suport tecnològic.
Reconeixement col·lectiu i nova imatge del guardó
En la seva intervenció, la doctora Rosinés ha volgut compartir el reconeixement amb el conjunt del comitè de cooperació d'Althaia, destacant que el projecte és fruit del treball de moltes persones que hi dediquen temps i voluntariat. Rosinés ha assegurat que està molt emocionada amb el reconeixement.
Enguany, el premi col·lectiu ha quedat desert. L'organització ha explicat que, després de diverses deliberacions i del contacte amb una entitat que finalment va declinar participar-hi, s'ha optat per repensar el format de cara a futures edicions.
Una altra novetat és el canvi en el disseny dels guardons, que aquest any s'han elaborat en col·laboració amb l'Escola d'Art. Alumnes de segon d'Il·lustració han treballat durant setmanes sobre la figura de Maria Casajuana i han creat les obres que s'exposaran el dia de l'acte de lliurament. El premi individual és una il·lustració digital i el col·lectiu, un gravat.
L'acte de lliurament tindrà lloc el dijous 5 de març a les 7 de la tarda als Carlins de Manresa.