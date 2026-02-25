Un estudi de l'ICS a la Catalunya Central avala la videointerconsulta pediàtrica en l'àmbit rural

Un estudi impulsat per professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central conclou que la videointerconsulta pediàtrica amb exploració física remota és una alternativa viable i segura per atendre patologia aguda en entorns rurals. La recerca, publicada en una revista científica internacional, apunta que el model pot contribuir a reduir desigualtats d'accés i reforçar l'atenció primària.
Una alternativa contrastada per a la pediatria rural
La investigació, publicada recentment a la revista científica JMIR Pediatrics and Parenting, avalua un model innovador de telepediatria col·laborativa entre professionals sanitaris amb l'objectiu de reduir les desigualtats d'accés a l'atenció pediàtrica en zones amb dificultats de cobertura assistencial.
L'estudi, titulat Avaluació de la viabilitat, l'adequació diagnòstica i l'acceptació d'un model de videointerconsulta pediàtrica aguda a l'atenció primària de l'àmbit rural de Catalunya, ha estat liderat per la pediatra de l'Equip d'Atenció Primària Cardona Marta Castillo Rodenas, juntament amb un equip multidisciplinari de professionals i investigadors en salut digital de l'ICS Catalunya Central: Josep Vidal, Francesc López Seguí, Queralt Miró, Aïna Fuster, Laia Solà, Núria Solanas i Clotilde Farràs. El projecte s'emmarca en l'aposta per les eines de salut digital impulsades especialment arran de la pandèmia de la covid.
La recerca, que també ha constituït la tesi doctoral de Marta Castillo, tenia com a objectiu avaluar la viabilitat, l'adequació diagnòstica i la satisfacció de famílies i professionals davant aquest model de videoconsulta pediàtrica aguda. Els resultats indiquen que el sistema va ser viable en el 64,5% dels casos analitzats i que la concordança diagnòstica amb la visita presencial va superar el 78%. A més, més del 90% de les famílies i prop del 70% dels professionals van valorar positivament aquesta modalitat d'atenció. Els motius de consulta que més es van beneficiar del model van ser el mal d'orella i les lesions cutànies.
L'estudi va incloure l'anàlisi de 200 casos d'infants d'entre 0 i 14 anys atesos per patologia aguda en un centre d'atenció primària rural de l'ICS Catalunya Central. Les consultes es van realitzar mitjançant videointerconsulta entre una infermera pediàtrica, present al costat de l'infant, i una pediatra connectada virtualment, utilitzant dispositius com càmera, videootoscopi i estetoscopi digitals. Posteriorment, tots els infants van ser valorats també de manera presencial per comparar els resultats.
Millorar l'accessibilitat i reforçar el treball en equip
Segons destaca Marta Castillo, "tot i algunes limitacions, aquest model de telepediatria, si s'aplica de forma adequada, pot ser una eina de suport clau en la reorganització de l'atenció primària pediàtrica, ja que pot millorar l'accessibilitat i l'equitat territorial en salut. Tanmateix, cal continuar investigant-ne la implementació en la pràctica clínica habitual".
El projecte també subratlla la importància de la coordinació entre professionals, el paper de la infermeria pediàtrica i el potencial de la tecnologia per complementar -que no substituir- l'atenció presencial. En aquest sentit, la iniciativa reforça el model d'atenció primària com a eix vertebrador del sistema sanitari i obre la porta a noves formes d'organització assistencial en territoris amb dispersió geogràfica o manca d'especialistes.