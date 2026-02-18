L'ICS Catalunya Central reconeix el paper docent de les infermeres d'atenció primària

L'ICS Catalunya Central ha organitzat la II Jornada de Col·laboradors Docents de l'Atenció Primària i Comunitària per posar en valor la tasca de les infermeres que participen en la formació de futurs professionals. La trobada ha combinat sessions teòriques i pràctiques per reforçar competències clíniques i docents en un entorn universitari.
Reconeixement del rol docent en l'atenció primària
L'ICS Catalunya Central ha celebrat aquest dimarts la II Jornada de Col·laboradors Docents de l'Atenció Primària i Comunitària de la Catalunya Central (APiCCC) del Grau d'Infermeria d'UManresa. L'esdeveniment ha reunit infermeres d'atenció primària amb l'objectiu de reforçar i reconèixer el seu paper clau en la formació dels futurs professionals de la salut.
La jornada s'ha consolidat com un espai de reflexió, aprenentatge i intercanvi d'experiències sobre docència clínica, tutorització d'estudiants i innovació educativa en l'àmbit infermer.
Acte inaugural i valor estratègic de la docència
L'acte inaugural ha comptat amb la participació de la directora general adjunta de la Fundació Universitària del Bages - UManresa, Sílvia Mas, i de l'adjunta a la Direcció Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat de l'ICS Catalunya Central, Judith Serra. Ambdues han destacat la importància estratègica de la implicació de les infermeres assistencials en la docència universitària, com a garantia de qualitat formativa i transferència del coneixement a la pràctica clínica. També han agraït la tasca de les professionals que acompanyen estudiants durant les seves pràctiques.
Contingut de la jornada i metodologies aplicades
Al llarg del matí, el programa ha abordat temes clau com les oportunitats docents de l'atenció primària, el reforç dels vincles amb la universitat, l'acompanyament emocional dels estudiants durant les pràctiques i la importància de la retroacció docent (feedback) com a eina de millora contínua.
Un dels punts més ben valorats ha estat el bloc pràctic de formació clínica amb simulació, que ha inclòs casos reals de suport vital bàsic i codi IAM. Aquesta metodologia ha permès reforçar competències clíniques en un entorn segur i altament participatiu, alhora que ha exposat altres metodologies docents.
Valoració i continuïtat de la iniciativa
L'ICS Catalunya Central ha fet una valoració positiva de la jornada, destacant l'interès i la implicació de les infermeres assistents. Iniciatives com aquesta reafirma el compromís de la institució amb la formació de qualitat, el reconeixement del rol docent dels professionals i l'enfortiment dels vincles amb l'àmbit universitari.