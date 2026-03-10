Manresa millora la senyalització 74 places d'aparcament de l'avinguda Francesc Macià

L'Ajuntament de Manresa iniciarà aquest dimecres treballs de millora de la senyalització viària horitzontal a l'avinguda de Francesc Macià per ordenar l'estacionament i optimitzar l'ús de l'espai públic.
Treballs per ordenar l'estacionament
L'Ajuntament de Manresa començarà aquest dimecres, 11 de març, un conjunt de treballs de millora de la senyalització viària horitzontal a l'avinguda de Francesc Macià. L'actuació té com a objectiu ordenar l'estacionament i afavorir un ús més cívic i eficient de l'espai públic.
Els treballs es faran al tram comprès entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Viladordis. En total, es preveu la senyalització de 74 places d'aparcament per a vehicles.
Les noves places es delimitaran en forma de bateria invertida, un sistema que permet maniobres d'accés més segures per als conductors.
Reorganització d'espais i millora de la visibilitat
L'actuació també inclourà ajustos en els espais destinats a càrrega i descàrrega i en els estacionaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, es crearà una nova plaça d'ús públic per a aquests usuaris.
Paral·lelament, es reorganitzaran les places destinades a motocicletes, que se situaran abans dels passos de vianants amb l'objectiu de millorar la visibilitat i la seguretat en aquests punts.
Restriccions temporals d'estacionament
Per poder executar els treballs, es prohibirà l'estacionament a la zona afectada durant el període de les obres. Segons la previsió municipal, l'actuació es completarà en aproximadament una setmana.
Aquesta intervenció respon a una petició formulada pel grup municipal Junts al ple de l'Ajuntament, que demanava ordenar l'estacionament de vehicles en aquest tram mitjançant senyalització pintada a la calçada.