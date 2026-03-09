La Fundació Sant Andreu Salut assumirà la gestió de la nova residència de Calaf

La Fundació Sant Andreu Salut assumirà pròximament la gestió de la nova residència i centre de dia de Calaf, a l'Alta Segarra, un equipament de titularitat de l'Ajuntament de Calaf que ampliarà l'oferta de serveis per a les persones grans al municipi i al territori.
El centre disposarà de 54 places residencials i 40 places de centre de dia i ocuparà una superfície de 2.200 metres quadrats. L'equipament forma part d'una nova plataforma de serveis assistencials al municipi i està situat en un edifici de nova construcció dins la zona destinada a recursos sanitaris i socials.
La residència compta amb connexió directa amb la base comarcal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i està ubicada al costat de les dependències de l'àrea bàsica de salut. El projecte ha suposat una inversió global d'uns sis milions d'euros.
Posada en funcionament progressiva
Les obres es troben en la fase final d'execució i es preveu que l'edifici s'entregui durant aquest mes de març. A partir del mes de maig, l'equipament començarà a entrar en funcionament de manera gradual.
La incorporació d'aquest nou recurs s'emmarca dins l'estratègia de creixement de la fundació, orientada a donar resposta als nous reptes socials i demogràfics, especialment en un context marcat per l'envelliment progressiu de la població i l'augment de la demanda de serveis especialitzats d'atenció a la gent gran.
Reforç de la xarxa assistencial a la Catalunya Central
Amb la gestió del centre de Calaf, la Fundació Sant Andreu Salut reforça la seva presència a la Catalunya Central i amplia la xarxa de recursos destinats a l'atenció de persones grans.
Actualment, l'entitat gestiona diversos equipaments al territori, entre els quals hi ha l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Manresa, cinc residències per a persones grans situades a Manresa, Callús, Navarcles i Castellgalí, així com cinc centres de dia repartits entre aquests municipis.
La fundació també disposa de dos habitatges amb serveis a Navarcles i Manresa i ofereix serveis d'ajuda a domicili a la capital del Bages i a diversos municipis de la comarca.
La incorporació del nou equipament de Calaf permetrà ampliar el nombre de places disponibles tant en règim residencial com en atenció diürna, amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat als serveis i donar resposta a les necessitats de les persones grans i de les seves famílies.