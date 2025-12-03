Manresa recupera la memòria de les persones ateses a l'Hospital de Sant Andreu durant la Guerra Civil

La sala gòtica de l'Hospital de Sant Andreu de Manresa acollirà dimarts 9 de desembre, a les 6 de la tarda, la presentació del nou web creat per l'Associació Memòria i Història de Manresa, dedicat a les persones refugiades que van rebre assistència mèdica al centre sanitari entre finals de 1936 i començaments de 1939. La plataforma digital difon i contextualitza un conjunt documental únic, descobert recentment, que aporta nova llum sobre la realitat sanitària i humanitària de la ciutat durant la Guerra Civil.
Un fitxer desconegut que revela 1.158 casos
El projecte sorgeix arran de la troballa d'un fitxer fins ara desconegut a l'arxiu històric de l'Hospital de Sant Andreu. La documentació apareixia dins una caixa de fusta feta a mida, marcada només amb l'any 1939 pintat a mà. A l'interior, s'hi van localitzar 1.158 fitxes de persones ingressades durant el conflicte, moltes d'elles refugiades procedents de zones de guerra.
L'existència d'aquest material es va fer pública el 20 de juny de 2024, en el marc de l'exposició Els refugiats: l'altra cara de la Guerra Civil a Manresa, organitzada pel Museu de Manresa i produïda per l'Associació Memòria i Història en el programa Memòria en Xarxa de la Xarxa de Museus Locals.
Un estudi exhaustiu: 407 fitxes analitzades i més de 5.600 dades
L'estudi que ara es presenta al web analitza en profunditat 407 fitxes -el 35% del total- que han estat sistematitzades en un document Excel amb 14 ítems per registre. En total, s'han extret i organitzat més de 5.600 dades, que permeten comprendre millor les condicions de salut, els motius d'ingrés i el perfil dels refugiats atesos a Manresa durant el període bèl·lic.
El fitxer original, donat per la Fundació Sant Andreu Salut, es conserva actualment a l'Arxiu Comarcal del Bages i és consultable per a investigadors i ciutadania.
Un projecte col·lectiu per preservar la memòria
El nou web ha estat desenvolupat per l'Associació Memòria i Història de Manresa, amb recerca de Salvador Redó i Martí. L'Ajuntament de Manresa n'ha finançat la realització, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Amb aquesta iniciativa, la ciutat fa un pas més en la preservació de la memòria històrica i en el reconeixement de les persones refugiades que van viure la Guerra Civil des de la vulnerabilitat, la malaltia i el desplaçament forçat.