L'Espai Plana de l'Om obre «Àlbum», un viatge visual a la memòria íntima de Ton Granero

L'Espai Plana de l'Om de Manresa acollirà a partir d'aquest dijous Àlbum, una exposició fotogràfica en què l'artista Ton Granero converteix la memòria personal en relat visual. La mostra, que s'inaugurarà el 4 de desembre a 1/4 de 8 del vespre, convida el públic a endinsar-se en els seus records familiars, laborals i socials, tot explorant com aquests construeixen la identitat. L'exposició es podrà visitar fins al 28 de desembre, cada tarda de 2/4 de 6 a 2/4 de 9.
La memòria feta imatge
Àlbum reuneix tres tríptics, tres díptics i sis fotografies individuals, totes acompanyades de marcs digitals que amplien la narrativa del conjunt. Les imatges de Granero són fragments de vida que, en ser compartits, transcendeixen la seva intimitat original i es transformen en experiències universals. El projecte proposa una reflexió sobre els elements que configuren la identitat: records, relacions, espais viscuts i interessos personals.
Una inauguració amb presència institucional
L'acte d'obertura comptarà amb la participació del fotògraf Toni Granero i de la comissària de la mostra, Anna Palomo. També hi assistiran la vicerectora de Territori i Compromís Social de la UVic-UCC, Carlota Riera, i el regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila.
Una proposta cultural de la UVic-UCC amb suport municipal
L'exposició forma part del programa d'arts visuals de l'Oficina de Gestió Cultural de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, reforçant el vincle entre creació artística i territori.