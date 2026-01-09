09 de gener de 2026

El Kursaal reunirà artistes del Bages en un concert solidari pels 30 anys de la Fundació Vicente Ferrer

"Música per canviar el món" destinarà els beneficis a l'educació infantil a la vall de Katmandú

Publicat el 09 de gener de 2026 a les 12:53

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest diumenge, 11 de gener, a les 6 de la tarda, el concert solidari Música per canviar el món, una proposta amb una àmplia representació d'artistes del Bages que s'uneixen de manera altruista per donar suport a la Fundació Vicente Ferrer. L'espectacle s'emmarca en la commemoració dels 30 anys de presència de la fundació a l'Estat espanyol, amb Catalunya com a territori referent, i destinarà íntegrament els beneficis a projectes educatius per a infants del Nepal.

Una gran festa musical amb accent bagenc

El concert comptarà amb la participació de figures destacades de l'escena musical del territori com Carles Cases, Celeste Alías, Santi Careta, Mireia Pintó, Vladislav Bronevetzky, Lídia Pujol, Olga López, David Sisó, David Moreno i Cristina Calleja. A més, també hi prendran part diversos grups i formacions corals com Els Convidats, Zàping, l'Esclat Gospel Singers i la Coral Escriny, configurant un cartell coral i divers que vol ser una celebració col·lectiva de la música al servei d'una causa solidària.

L'espectacle estarà presentat i conduït per la periodista Núria Bacardit, mentre que la imatge del concert ha estat creada per l'artista Josep Morral. La coordinació artística va a càrrec del músic manresà Manel Camp, que no podrà assistir diumenge al Kursaal perquè es troba en procés de recuperació d'una pneumònia.

Suport a l'educació infantil al Nepal

Tots els beneficis que es recaptin amb Música per canviar el món es destinaran a fer possible que infants d'entre tres i sis anys de la vall de Katmandú, al Nepal, tinguin accés a una xarxa de centres de preescolar. L'objectiu del projecte és garantir-los un entorn segur i saludable en una etapa clau del seu desenvolupament, reforçant així el compromís de la Fundació Vicente Ferrer amb l'educació com a eina de transformació social.

Entrades i Fila zero

Les entrades per assistir al concert tenen un preu general de 25 euros, amb una tarifa reduïda de 22 euros per a majors de 65 anys, persones amb Carnet Galliner i menors de 30 anys. Es poden adquirir tant a les taquilles del Kursaal com a través del web del teatre.

Per a aquelles persones que no puguin assistir a l'espectacle, l'organització ha habilitat també una Fila zero, que permet fer aportacions solidàries i col·laborar igualment amb la causa benèfica que impulsa aquest concert.

