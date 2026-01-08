Imagina't enceta temporada familiar al Kursaal amb l'espectacle «Juguem?» de la Cia. Ninnus

La nova temporada de la programació familiar Imagina't arrencarà aquest dissabte, 10 de gener, amb dues sessions de l'espectacle Juguem? de la Cia. Ninnus a la sala petita del Kursaal. La proposta dona el tret de sortida a un hivern carregat de teatre, música i titelles adreçats al públic familiar.
Doble sessió inaugural al Kursaal
La programació familiar Imagina't iniciarà aquest dissabte una nova temporada amb l'espectacle Juguem? de la Cia. Ninnus, que es podrà veure a la sala petita del Kursaal en dues sessions, a 2/4 de 5 i a les 6 de la tarda. La proposta inaugura la programació d'hivern adreçada al públic familiar, amb una especial atenció a la primera infància.
Juguem? és un concert teatralitzat recomanat a partir d'un any que convida els espectadors a endinsar-se en l'imaginari d'una nena captivada pel joc. A través de la música i l'escena, l'espectacle construeix un univers ple de fantasia, on les cases caminen i viuen aventures, un vaixell amaga un secret revelador i els sons de la nit es transformen en una melodia amagada.
Música i imaginació per als més petits
L'espectacle està interpretat per Karol Green, Adrià Bauzó, Xavi Molina i Pau Sánchez, que proposen un viatge sensorial pensat per redescobrir la música des de la mirada curiosa i lliure de la infantesa. La combinació de teatre, música i joc converteix Juguem? en una experiència immersiva pensada per compartir en família.
Les entrades tenen un preu de 10 euros, amb un cost reduït de 8 euros per als portadors del Carnet d'Imagina't, i es poden adquirir a les taquilles del teatre Kursaal o a través del web del teatre.
Una temporada d'hivern amb propostes diverses
La resta de la programació d'Imagina't per aquest hivern continuarà al teatre Conservatori amb una oferta variada d'espectacles. El 14 de febrer s'hi podrà veure Sòmion, la ciutat dels oficis impossibles' de la Cia. El que ma queda teatre, mentre que el 14 de març arribarà el concert Xesco Boix, encara ens en cantes, a càrrec de la Cia. Els cinc dits de la mà.
El 22 de març serà el torn del teatre musical amb L'illa del tresor de la Cia. Inhabitants, i l'11 d'abril s'hi representarà l'obra Fantasmes de guerra de la Cia. La Baldufa. La programació continuarà amb el concert Nopnala de la Cia. UniSo, el 25 d'abril, i es tancarà el 9 de maig amb l'obra Porta'm a casa de la Cia. Aboon Teatre.
Titelles també a la Plana de l'Om
A més de les funcions al Kursaal i al Conservatori, la programació familiar també arribarà a l'Espai de la Plana de l'Om, on el 31 de gener es podrà veure l'espectacle de titelles La rateta Martina i el ratolí Serafí de la Cia. Deliri.