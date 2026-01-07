El Documental del Mes torna a la Plana de l'Om amb «Estimada flor» de Paolo Cognetti

El Documental del Mes, coordinat per MEES i CineClub, reprendrà l'activitat aquest dijous, 8 de gener, a les 7 del vespre, a l'Espai Plana de l'Om. La proposta és la projecció d'Estimada flor, un llargmetratge dirigit per l'escriptor Paolo Cognetti, que debuta darrere la càmera amb un relat personal i reflexiu ambientat a les muntanyes del Monte Rosa.
El retorn del cicle a la Plana de l'Om
El Documental del Mes torna a Manresa amb una nova sessió a l'Espai Plana de l'Om, consolidant-se com una cita estable per als amants del cinema documental. Coordinat per MEES i CineClub, el cicle ofereix projeccions que combinen mirada artística i reflexió sobre el món contemporani. En aquesta ocasió, la proposta arriba de la mà de Paolo Cognetti, conegut fins ara sobretot per la seva trajectòria literària.
La sessió tindrà lloc aquest dijous, 8 de gener, a les 7 del vespre, i permetrà al públic endinsar-se en una obra que s'allunya del documental convencional per apostar per una experiència íntima i contemplativa, molt vinculada al territori i a la vivència personal del seu autor.
Un debut cinematogràfic lligat a la muntanya
Estimada flor suposa el debut de Paolo Cognetti en la direcció cinematogràfica. En aquest llargmetratge, l'autor emprèn una ascensió cap a les cotes més altes del Monte Rosa acompanyat d'en Laki, el gos amb qui comparteix el viatge i la solitud. El film no planteja un discurs explícit sobre la conservació del medi, sinó que proposa una reflexió més profunda sobre la relació entre les persones i la muntanya.
Lluny de voler explicar com es poden salvar les muntanyes, el documental posa el focus en la idea que poden ser elles les que ajudin a salvar les persones. Aquesta mirada travessa tot el relat i marca el to d'una obra pausada, centrada en l'observació i en el pas del temps.
Un camí per preservar la memòria
El punt de partida del documental és una inquietud molt concreta: la manca d'aigua a la casa on viu Cognetti. Empès per la necessitat d'entendre què està passant, l'escriptor camina per les muntanyes italo-suïsses com si volgués preservar-ne la memòria abans que desaparegui. Aquest trajecte esdevé també un recorregut emocional i vital.
Al llarg del camí, Cognetti es retroba amb persones que coneix de fa temps. Les trobades permeten donar veu a diferents maneres d'entendre la vida a la muntanya i al significat que té per a cadascuna d'elles viure-hi. El resultat és un mosaic de relats personals que reforcen el caràcter humà i introspectiu del documental, i que converteixen Estimada flor en una proposta que convida a mirar el paisatge com un espai de refugi, memòria i sentit.