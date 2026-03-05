Sant Fruitós visitarà la Vall dels Horts en la sortida patrimonial de març

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages organitza aquest diumenge 8 de març una nova sortida per descobrir el patrimoni local, que en aquesta ocasió visitarà la Vall dels Horts. La caminada permetrà conèixer diferents elements històrics i paisatgístics d'aquest paratge vinculat a la parròquia de Sant Genís.
Un recorregut per espais històrics de la Vall dels Horts
La sortida començarà a les 9 del matí des de l'aparcament de L'últim de la fila. Des d'aquest punt, els participants iniciaran una caminada que els portarà a diversos indrets destacats de la Vall dels Horts.
L'itinerari passarà per la Torre del Sanmartí, l'església de Sant Genís de la Vall dels Horts i el mas de les Oliveres. El retorn al punt de sortida està previst cap a les 12 del migdia.
Aquesta proposta forma part del cicle de sortides que impulsa l'Ajuntament amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni històric i natural del municipi.
Un paratge amb arrels medievals
La Vall dels Horts és un espai natural estretament vinculat històricament a la parròquia de Sant Genís. El paratge està configurat per terres drenades per dos torrents: un que baixa davant del mas de les Oliveres i un altre que ho fa pel sector d'Olzinelles.
La documentació històrica indica que en aquest indret hi havia un petit nucli de població amb diverses cases agrupades formant un carrer, ja esmentat l'any 1228.
Actualment, només tres masos mantenen la presència habitada o vinculada a la zona: els Casals, les Oliveres i Torruella de Dalt, que són testimoni de la llarga història d'aquest espai del terme.
Inscripció prèvia per participar en l'activitat
Per participar en la caminada és necessari fer una inscripció prèvia. Es pot formalitzar en línia mitjançant un formulari o bé presencialment a l'Oficina de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, situada al Nexe – Espai de Cultura.
L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb la col·laboració del Col·lectiu de Recerca Històrica, que contribueix a difondre el patrimoni i la història del municipi a través d'aquest tipus d'iniciatives.