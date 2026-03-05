L'alumnat de Manresa Teatre Musical portarà «Compte amb l'ogre!» aquest diumenge al Conservatori

El Teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest diumenge, 8 de març, dues funcions del musical Compte amb l'ogre!, interpretat per l'alumnat de Manresa Teatre Musical (MTM). L'espectacle es podrà veure a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda dins del cicle Km0 de la temporada d'arts escèniques de la ciutat.
Es tracta d'un musical familiar ple d'humor que també transmet missatges sobre la importància de ser un mateix. L'espectacle està dirigit per Lluís Barrera, amb direcció musical de Borja Valls i coreografies de Gerard Navarro.
Una història d'amistat i acceptació
Compte amb l'ogre! explica la història d'un ogre solitari que viu tranquil·lament al seu pantà fins que diverses criatures de conte són expulsades al seu territori. Per recuperar la pau, l'ogre inicia un viatge per rescatar la princesa Fiona, acompanyat d'un company molt particular: un ase molt divertit.
Durant l'aventura, els protagonistes descobriran el veritable significat de l'amistat, l'amor i l'acceptació, en una proposta pensada per a tots els públics.
Entrades
Les entrades tenen un preu de 12 euros, amb tarifa reduïda de 10 euros per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Galliner i menors de 30 anys. Es poden comprar a les taquilles del Kursaal, a través del web del teatre i una hora abans de cada funció a la taquilla del Teatre Conservatori de Manresa.