La Francophonie porta al Kursaal la comèdia musical «Cyrano de Bergerac»

El Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres a les 8 del vespre la representació de la comèdia musical Cyrano de Bergerac, acte central d'una nova edició de la Francophonie a Manresa. L'espectacle, que reinterpreta en clau contemporània el clàssic d'Edmond Rostand, reunirà prop d'una vintena d'artistes en una proposta cantada, interpretada i ballada.
Una relectura contemporània d'un clàssic del teatre
L'obra Cyrano de Bergerac, estrenada originalment l'any 1897, és el títol més conegut del dramaturg francès Edmond Rostand. La versió que es podrà veure al Kursaal presenta l'argument original en format de comèdia musical, amb una posada en escena que combina interpretació, cant i coreografia.
L'espectacle proposa redescobrir l'univers del personatge de Cyrano amb una mirada moderna i amb un enfocament més femení. La proposta permet reviure la història d'amor que es desplega al voltant del protagonista, marcada per l'emoció, la sensibilitat i la subtilesa.
La producció està escrita i composta per Philippe Hattemberg i Stéphane Brunello, sota la direcció de Gil Marsalla, mentre que la coreografia és d'Olivier Matheron. El muntatge forma part de la programació de la 27a edició de la Francophonie a Manresa.
Parlaments institucionals i actuació prèvia
Com és habitual en aquesta cita cultural, mitja hora abans de l'inici de la funció el pati del Kursaal acollirà els parlaments institucionals per celebrar la Francophonie a la ciutat.
L'acte previ inclourà també una actuació de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages.
Les entrades per assistir a la funció tenen un preu de 35 euros, amb una tarifa reduïda de 20 euros per a menors de 18 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.
Un projecte impulsat per la Fundació Anna Rotllan
La Francophonie a Manresa està organitzada per la Fundació Anna Rotllan, creada per preservar la memòria de qui va ser l'impulsora d'aquesta iniciativa cultural a la ciutat i que va morir el juliol del 2023.
El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, dels consolats de França, Suïssa i Bèlgica, del Bureau du Québec, de l'Institut Francès de Barcelona i de l'Associació de Professors de Francès de Catalunya.
Activitats paral·leles amb estudiants i projeccions de cinema
A banda de la funció de divendres, el programa inclou altres activitats vinculades a la cultura francòfona. Aquest dijous s'ha organitzat una jornada matinal a l'Espai de la Plana de l'Om amb la participació d'instituts del Bages. Durant la sessió es projectarà la pel·lícula Le Panache, de Jennifer Devoldère, i es presentaran treballs realitzats per alumnat d'ESO i Batxillerat sobre la temàtica de l'amor.
El cicle es completarà el dijous 12 de març amb la projecció oberta al públic de la pel·lícula francesa Quelques jours pas plus, de Julie Navarro. La sessió, organitzada amb la col·laboració de Cineclub, tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Espai de la Plana de l'Om amb entrada gratuïta.