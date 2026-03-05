L'espectacle familiar «Clic!» arribarà diumenge al Teatret de l'Escola Doctor Ferrer d'Artés

El Teatret de l'Escola Doctor Ferrer d'Artés acollirà el diumenge 8 de març la representació de Clic!, un espectacle infantil i familiar de la companyia Jordi del Río. Amb una durada de 55 minuts, la proposta combina humor, música i participació del públic per explicar el cicle de la vida a través del viatge d'un fetus des de la panxa de la mare fins a l'edat adulta.
Un viatge humorístic pel cicle de la vida
L'espectacle Clic! proposa un recorregut escènic que apropa els espectadors al cicle de la vida amb un llenguatge humorístic i accessible per a totes les edats. La història segueix el divertit i emotiu viatge d'un fetus des del moment en què és a la panxa de la seva mare fins que, amb el pas del temps, aconsegueix ser pare ell mateix.
A través d'aquest recorregut vital, la proposta escènica planteja situacions que combinen emoció i comicitat, tot mostrant diferents etapes del creixement personal i familiar.
Un espectacle participatiu per a tota la família
Un dels elements centrals de Clic! és la participació activa del públic. Durant la funció, els espectadors són convidats a formar part del joc escènic i a implicar-se en diferents moments de la història.
Així, el públic podrà jugar, córrer, plorar, ballar, imaginar i riure al llarg de l'espectacle, que es construeix com un joc constant amb els assistents. La proposta es completa amb una banda sonora especialment cuidada que acompanya les diferents escenes i contribueix a reforçar el ritme i l'atmosfera de la funció.
Funció diumenge al Teatret d'Artés
La representació tindrà lloc aquest diumenge 8 de març al Teatret de l'Escola Doctor Ferrer d'Artés. L'espectacle té una durada aproximada de 55 minuts i està pensat per a públic familiar.
Les persones interessades poden consultar més informació i adquirir les entrades a través de l'enllaç habilitat per a la venda anticipada.