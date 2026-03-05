05 de març de 2026

Miracle Sala presentarà divendres a Manresa el seu llibre «El meu biquini verd»

L'acte tindrà lloc a l'Espai Òmnium i comptarà amb la participació de l'autora i de Jordi Estrada, autor de l'epíleg

Publicat el 05 de març de 2026 a les 11:08
Actualitzat el 05 de març de 2026 a les 11:17

L'Espai Òmnium de Manresa acollirà aquest divendres 6 de març, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre El meu biquini verd, de l'escriptora Miracle Sala. L'acte comptarà amb la participació de la mateixa autora i de l'escriptor Jordi Estrada, autor de l'epíleg de l'obra, i està organitzat amb la col·laboració de la Llibreria Poques Paraules i l'editorial LlunydelRamat.

Presentació literària a l'Espai Òmnium

La presentació tindrà lloc a l'Espai Òmnium, situat al carrer Sobrerroca, 38 de Manresa, i s'emmarca dins les activitats literàries que es programen regularment a la ciutat. Durant l'acte, els assistents podran conèixer de primera mà el llibre i conversar amb la seva autora.

Miracle Sala estarà acompanyada per Jordi Estrada, que signa l'epíleg de l'obra i participarà en la presentació. L'acte compta amb el suport d'Òmnium Bages-Moianès, la Llibreria Poques Paraules i l'editorial LlunydelRamat.

Miracle Sala i Jordi Estrada formen part del col·lectiu literari Lola Palau de la Catalunya Central.

Un recull de contes amb humor i mirada literària

El meu biquini verd és un recull format per trenta-dos contes que conviden el lector a recórrer diferents paisatges i situacions, des d'escenaris llunyans fins a escenes quotidianes. Les històries combinen humor, història i un punt de nostàlgia, i presenten un ampli ventall de personatges que acompanyen el lector al llarg del llibre.

Amb un llenguatge acurat i proper, l'autora construeix relats que busquen fer pensar, recordar o imaginar, en un conjunt literari que es presenta com "un llibre fresc i atrevit", segons la sinopsi editorial.

Una cita amb la literatura catalana contemporània

L'acte és obert al públic i ofereix l'oportunitat de descobrir una nova proposta de narrativa breu en català, així com de dialogar amb l'autora sobre els temes i l'univers literari que travessen el llibre.

La sessió també servirà per aprofundir en el procés creatiu del recull i en els elements que donen unitat a les històries que el conformen.

