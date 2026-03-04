L'Anònima obrirà portes el 21 i 22 de març després de completar la primera fase de rehabilitació

La ciutadania de Manresa podrà visitar l'edifici de l'Anònima el cap de setmana del 21 i 22 de març, de 10 del matí a 1 del migdia, coincidint amb la finalització de la primera fase de la seva rehabilitació. L'Ajuntament ha organitzat dues jornades de portes obertes per mostrar el resultat dels treballs, que han transformat l'interior de l'immoble mantenint-ne l'essència modernista.
Per participar-hi serà imprescindible fer inscripció prèvia a partir del 9 de març a les 10 del matí, ja sigui a través del web de Manresa Turisme o presencialment a l'Oficina de Turisme de Manresa, en el seu horari habitual.
Una nova vida mantenint la identitat
La primera fase del projecte ha permès rehabilitar l'interior de l'edifici, que acollirà serveis municipals i un nou espai cultural. Concebut a finals del segle XIX per l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa, l'edifici va ser l'antiga seu de la CAME i estava dedicat a la producció d'electricitat.
La intervenció ha respectat la façana de maó vist i els elements estructurals originals, de manera que la transformació pràcticament no és perceptible des de l'exterior. Una de les poques novetats visibles és la rampa d'accés a la nau petita, que esdevindrà l'entrada principal.
A l'interior, els antics espais d'oficines i la nau petita s'han convertit en àrees diàfanes i lluminoses. El projecte, signat per l'arquitecta Meritxell Inaraja Genís, ha preservat paviments originals, pilars de ferro, encavallades de les cobertes i trams de parets de pedra i totxo, combinant patrimoni i funcionalitat contemporània.
Eficiència energètica i sostenibilitat
Un dels eixos centrals de la rehabilitació ha estat l'eficiència energètica. S'ha construït una doble façana al front sud del carrer Llussà que permet regular la captació i dissipació tèrmica, i s'ha creat un pati central que actua com a xemeneia de ventilació natural, aportant transparència i llum a l'interior. També s'han instal·lat plaques fotovoltaiques a la coberta de la nau central.
Rehabilitació en tres fases
Les obres finalitzades corresponen a la primera de les tres fases previstes i han suposat una inversió de 3.546.066,63 euros, finançada en gran part amb una subvenció de 2.853.565 euros procedent dels fons europeus Next Generation. La resta ha anat a càrrec de l'Ajuntament.
La segona fase, pressupostada en 1,5 milions d'euros, inclourà la conversió de la paret mitgera del carrer Llussà en façana, la consolidació de la torre i la restauració de les finestres. La tercera fase, valorada en mig milió d'euros, es destinarà al mobiliari i les instal·lacions.
Un cop completada tota la rehabilitació, l'edifici acollirà els serveis de ProManresa -ocupació, empresa, comerç i emprenedoria-, actualment repartits en diferents dependències municipals. La nau central, els espais annexos i la planta soterrània es destinaran a projectes de cultura transformadora i a la promoció de les indústries creatives, donant una nova vida a un dels edificis industrials més emblemàtics de la ciutat.