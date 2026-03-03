Afectacions puntuals al trànsit a Manresa per treballs d'arranjament del paviment

L'Ajuntament de Manresa ha informat que aquest dimarts 3 i dimecres 4 de març es produiran diverses afectacions puntuals al trànsit a causa de treballs d'arranjament del paviment en diferents carrers de la ciutat.
Segons ha detallat el consistori, les actuacions tenen caràcter puntual i comportaran restriccions temporals de circulació mentre es duguin a terme les obres.
Tall puntual al carrer Soler i March
Aquest dimarts 3 de març, a la tarda, es realitzaran treballs d'arranjament del paviment al pas de vianants del carrer Soler i March, a l'altura de la plaça Espanya.
A conseqüència d'aquesta actuació, s'interromprà de manera puntual l'accés de vehicles des de la plaça Espanya cap al carrer Soler i March mentre durin els treballs.
Tall temporal al carrer Concòrdia
Dimecres 4 de març, els treballs es traslladaran al carrer Concòrdia, a l'altura del número 164.
En aquest cas, es tallarà temporalment el trànsit de vehicles en el tram del carrer Concòrdia comprès entre el carrer Berenguer Canet i el carrer Jaume Amergós. La restricció afectarà únicament aquest sector i es mantindrà durant el temps necessari per completar l'arranjament del paviment.