Manresa instal·la 165 plaques solars al Mercat Puigmercadal

L'Ajuntament de Manresa està instal·lant 165 plaques fotovoltaiques a la teulada del Mercat Puigmercadal, en una actuació que reforça l'aposta municipal per la transició energètica. Els treballs van començar a mitjan febrer amb la col·locació de l'estructura de suport i aquesta setmana han arribat els mòduls solars, que s'instal·laran en els propers dies. La previsió és que el sistema entri en funcionament durant el mes de març, un cop completats els tràmits d'homologació amb la companyia elèctrica.
Una instal·lació per abastir equipaments municipals
La nova infraestructura ocuparà una superfície de 329,69 metres quadrats, aproximadament la meitat de la coberta del mercat. Constarà de 165 mòduls amb una potència total de 75,075 kW i una producció estimada de 114.595 kWh anuals, l'equivalent al consum de 33 habitatges.
L'energia generada permetrà cobrir part del consum elèctric dels espais comuns del mateix mercat i de l'escola Renaixença. A més, la normativa actual sobre autoconsum possibilita ampliar el subministrament a altres equipaments municipals situats en un radi màxim de dos quilòmetres del punt de producció.
La instal·lació ha suposat una inversió de 48.097,5 euros (IVA inclòs), finançada íntegrament amb fons municipals. El regidor d'Acció Climàtica, Pol Huguet, ha visitat aquest dimarts l'evolució de les obres.
Un pas més en l'aposta per la transició energètica
L'actuació al Mercat Puigmercadal se suma a altres equipaments municipals que ja disposen de plaques solars, com el magatzem de manteniment de Bufalvent, el Complex Vell Congost, les Piscines Municipals i el Kursaal. Amb la nova instal·lació, el conjunt d'equipaments municipals arribarà a una potència de 479,035 kW i una producció anual estimada de 625.978 kWh, l'equivalent al consum de 180 habitatges.
En paral·lel, la ciutat compta amb diverses instal·lacions de biomassa, com la de la zona esportiva del Congost, que subministra calefacció i aigua calenta a diferents equipaments, així com altres sistemes a la Balconada i a les Saleses.
L'Ajuntament també impulsa la transició energètica en l'àmbit privat amb mesures com la simplificació de tràmits, recollida en la guia municipal de la fotovoltaica, i una bonificació del 50% de l'Impost sobre Béns Immobles durant quatre anys per als edificis que instal·lin panells solars.