L'Energètica visita la instal·lació de plaques solars de l'Institut d'Auro de Santpedor

L'empresa pública L'Energètica ha visitat aquest dimecres la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum de l'Institut d'Auro de Santpedor. La visita, encapçalada pel director general de l'entitat, Daniel Pérez, ha servit també per compartir inquietuds amb el consistori i el centre educatiu sobre la transició energètica municipal i el paper de les renovables a Catalunya.
Una jornada de divulgació i aprenentatge
L'activitat ha començat amb una xerrada adreçada a l'alumnat de primer de batxillerat científic i tecnològic de l'Institut d'Auro. Daniel Pérez, director general de L'Energètica, ha explicat com s'estan aplicant les energies renovables al territori i com funcionen les plaques solars instal·lades al mateix centre. L'objectiu de la sessió ha estat apropar als estudiants el concepte d'autoconsum i els beneficis ambientals i econòmics que comporta la producció local d'energia neta.
Una instal·lació d'autoconsum compartit
Un cop entri en funcionament, la instal·lació -formada per 174 plaques fotovoltaiques- generarà energia destinada tant a l'Institut d'Auro com al Centre d'Atenció Primària de Santpedor. En concret, el 35,2% de l'energia produïda es destinarà al centre educatiu i el 64,8% al CAP, un exemple de cooperació local per reduir el consum d'energia convencional i avançar cap a la sostenibilitat.
Col·laboració institucional per la transició energètica
El director general de L'Energètica ha estat acompanyat durant la visita per l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas; la regidora d'Educació, Mireia Vall; la directora de l'Institut d'Auro, Lluïsa Peralba, i representants dels serveis tècnics municipals.
L'Energètica és una empresa pública que impulsa la producció i subministrament d'energia renovable arreu del país. El seu treball se centra en fomentar la sobirania energètica de Catalunya, garantir l'equilibri territorial i contribuir a una transició justa i sostenible.