Sor Lucía Caram rep una herència inesperada del papa Francesc

La monja manresana Sor Lucía Caram ha rebut una herència del papa Francesc, mort el passat abril, amb el qual podrà continuar els projectes solidaris a Ucraïna. El donatiu permetrà adquirir cinc ambulàncies i donar suport a més de 250 infants en missions humanitàries.
Un gest de confiança i amistat
La relació entre Francesc i sor Lucía es caracteritzava per una gran proximitat i suport mutu. En diverses ocasions, el papa li preguntava si necessitava diners abans de finançar projectes solidaris, especialment les vacances a Catalunya per a infants ucraïnesos afectats per la guerra. Les iniciatives, que es duen a terme des de fa anys, han acollit 250 nens el 2024 i 277 el 2025.
Llegat i impacte humanitari
Un mes després de la mort del papa, la monja va rebre una trucada del Vaticà i es va desplaçar a Roma, on li van lliurar el llegat. Els fons han permès comprar cinc ambulàncies destinades a Ucraïna, la cinquena de les quals s'utilitzarà en la missió humanitària número 42. Aquest suport dona continuïtat als corredors solidaris i projectes que Francesc havia impulsat personalment.
Altres obsequis personals
A més del donatiu econòmic, Francesc va deixar a sor Lucía un conjunt d'objectes amb valor simbòlic: una ampolla de vi commemorativa, un quadre amb el seu retrat i un DVD del Càntic de les Criatures, interpretat per l'actor Roberto Benigni. Sor Lucía ha reconegut que aquests obsequis la van "sorprendre" pel caràcter inesperat i emotiu, i la còpia del retrat ha quedat exposada a l'habitació del convent de Santa Clara.