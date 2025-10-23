Sor Lucía Caram porta als cinemes de Manresa el documental «Ucraïna: Resistència i Esperança»

El documental Ucraïna: Resistència i Esperança, protagonitzat per la manresana Sor Lucía Caram, arribarà el dimecres 29 d'octubre als Cinemes Bages Centre de Manresa després de la seva estrena a Madrid i Barcelona. La peça, produïda per Movistar Plus+ i ThemOff, retrata quatre anys d'ajuda humanitària impulsada des de la Fundació del Convent de Santa Clara.
Sor Lucía Caram presenta a Manresa el seu viatge de compromís amb Ucraïna
Després de quatre anys d'intensa activitat als corredors humanitaris que han unit Catalunya amb Ucraïna, Sor Lucía Caram porta ara aquesta experiència a la gran pantalla. Ucraïna: Resistència i Esperança és un documental que recull de manera colpidora els testimonis, les emocions i les vivències d'un poble que resisteix davant la guerra, i alhora, el testimoni personal de la religiosa manresana i de la xarxa solidària que ha impulsat des de la Fundació del Convent de Santa Clara.
La projecció tindrà lloc el dimecres 29 d'octubre, a les 8 del vespre, als Cinemes Bages Centre de Manresa, amb entrada lliure. L'acte s'emmarca en el conjunt de presentacions del documental, que s'ha estrenat aquesta setmana a Madrid (22 d'octubre) i a Barcelona (23 d'octubre), i que ja està disponible a la plataforma Movistar Plus+.
Quatre anys de corredors humanitaris i esperança
La producció, realitzada per Movistar Plus+ i ThemOff, recull imatges i testimonis de gairebé quatre anys de viatges a zones de conflicte i de cooperació amb la població civil ucraïnesa. A través de la càmera, l'espectador pot conèixer la realitat quotidiana d'un país devastat per la guerra, però també la determinació d'aquells que hi mantenen viva la flama de l'esperança.
El relat combina moments d'una gran duresa amb escenes que mostren la solidaritat i l'organització de la xarxa humanitària creada al voltant del projecte. Sor Lucía hi apareix no només com a testimoni, sinó com a motor d'una iniciativa que ha mobilitzat milers de tones d'ajuda, transportant aliments, medicaments i material essencial, a banda d'ajuda sanitària i hospitals de campanya a zones afectades pel conflicte.
Una mirada que vol ser un clam per la pau
Segons la Fundació del Convent de Santa Clara, Ucraïna: Resistència i Esperança vol ser un "clam per la pau i un homenatge a totes les persones que han contribuït a fer possible aquesta missió". El documental posa el focus en la dignitat d'un poble que, malgrat les ferides, continua resistint i mirant endavant.
L'entitat manresana expressa el seu agraïment "a totes les persones, empreses i institucions que han fet possible aquesta tasca i aquest testimoni de resistència, solidaritat i esperança", i convida el públic a assistir a la projecció confirmant prèviament la seva assistència al correu gloria@fsantaclara.org.
Una història local amb ressò internacional
Amb aquest treball audiovisual, Sor Lucía Caram torna a situar Manresa com a punt de connexió entre el compromís local i la solidaritat global. Des del convent de Santa Clara s'han coordinat nombroses expedicions cap a Ucraïna des de l'inici de la guerra, moltes d'elles amb voluntaris de la Catalunya Central.
El documental, que barreja reportatge periodístic i testimoni personal, posa de relleu la dimensió humana del conflicte i la importància de mantenir viva la resposta solidària. La projecció a Manresa serà, així, una oportunitat per compartir amb la ciutadania una història de compromís i esperança nascuda des del territori.