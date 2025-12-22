CCOO denuncia inacció a Lledoners després d'agressions i amenaces greus als funcionaris

CCOO ha denunciat públicament dos incidents greus al Centre Penitenciari Lledoners, amb una agressió a un funcionari i amenaces de mort a professionals de tractament, i acusa la direcció del centre d'inacció. El sindicat reclama l'aplicació estricta del Reglament Penitenciari, la classificació en primer grau dels interns implicats, denúncies judicials i un reforç immediat de personal per garantir la seguretat.
Dos incidents greus al mòdul 4
Segons el comunicat de la secció sindical de CCOO al Centre Penitenciari Lledoners, el primer incident va tenir lloc el 3 de desembre, quan un intern del mòdul 4, considerat vulnerable, va agredir un funcionari mentre era acompanyat al departament d'Infermeria. L'intern li va propinar un cop a la cara sense previ avís, i només la ràpida intervenció dels funcionaris va evitar que l'agressió anés a més. L'intern va acabar al DERT, però un cop complerta la sanció ha tornat al mateix mòdul.
L'endemà, 4 de desembre, es va produir un segon episodi encara més greu. Un altre intern del mòdul 4 va amenaçar de mort dues professionals de tractament, amb referències explícites a un assassinat ocorregut en un altre centre penitenciari. Tot i això, segons CCOO, la direcció no va adoptar mesures disciplinàries immediates.
Crítiques a la direcció del centre
El sindicat assegura que, davant aquestes amenaces, la subdirecció de Tractament va optar únicament per derivar l'intern als serveis mèdics, interpretant els fets com un possible problema de salut mental. L'intern va ser visitat pel psiquiatre del centre, que va demanar presència de funcionaris per garantir la seva seguretat durant la visita, però posteriorment va tornar l'intern al mòdul en règim de vida normal.
CCOO denuncia que, dotze dies després dels fets, l'intern continuava al mòdul 4 sense expedient incoat i sense mesures efectives, més enllà d'un seguiment diari als funcionaris d'interior que es va activar i desactivar de manera intermitent. Aquesta situació, segons el sindicat, ha generat por entre els professionals de tractament, que temen per la seva integritat física durant les intervencions.
Mancança de personal i exigències sindicals
El comunicat també posa l'accent en la manca de personal al mòdul 4, on habitualment hi ha només tres funcionaris d'interior per torn. CCOO considera que aquesta dotació és insuficient per garantir la seguretat dels interns i dels professionals, fer rondes, gestionar moviments i treballar en binomis, especialment en un context de risc elevat.
Davant d'aquest escenari, CCOO exigeix a la direcció del centre que separi l'intern que va fer les amenaces de les professionals afectades, en sol·liciti la conducció urgent a un altre centre, apliqui el Reglament Penitenciari amb rigor i el classifiqui en primer grau. El sindicat també reclama que es presentin les denúncies corresponents perquè les agressions i amenaces no quedin impunes, així com un reforç immediat dels mòduls per garantir la seguretat de tot el personal.