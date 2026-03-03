La manifestació del 8-M a Manresa tindrà de lema «Contra el feixisme reaccionari, feminisme revolucionari!»

Els col·lectius populars agrupats en el Comitè 8-M tornaran a sortir al carrer aquest diumenge, 8 de març, amb motiu del Dia de la Dona Treballadora. La manifestació arrencarà a les 5 de la tarda davant de l'Institut Lluís de Peguera, a Manresa, sota el lema Contra el feixisme reaccionari, feminisme revolucionari!.
El recorregut i les accions previstes durant la mobilització no s'han fet públiquess. En edicions anteriors, la marxa havia finalitzat a la plaça Major, davant de l'Ajuntament, però l'organització no ha concretat el punt d'arribada.
Feminisme i resposta a l'auge reaccionari
La convocatòria vol tornar a posar al centre les reivindicacions feministes en un context que qualifiquen d'"auge reaccionari". El lema escollit apel·la directament a la necessitat de confrontar els discursos i les polítiques que suposen un retrocés en drets socials i en les conquestes del moviment feminista.
El manifest defensa un feminisme de caràcter anticapitalista i planteja la lluita per la igualtat de gènere vinculada a altres eixos com la justícia social, l'antiracisme i l'anticolonialisme. El text aposta per reforçar l'organització col·lectiva i la mobilització com a eina per transformar les estructures generadores de desigualtats.
També es referiran a la situació internacional i a diferents conflictes i processos polítics globals, així com a qüestions com la precarització de les condicions de vida i l'accés a l'habitatge.
Una cita consolidada al calendari reivindicatiu
La convocatòria del 8 de març és una de les cites habituals del calendari reivindicatiu a la ciutat i acostuma a aplegar centenars de persones. Com cada any, el Comitè 8-M fa una crida a la participació per visibilitzar les demandes del moviment feminista i reclamar avenços en drets i igualtat efectiva.
La mobilització d'aquest diumenge coincidirà amb altres actes i iniciatives programades arreu del territori amb motiu del Dia Internacional de les Dones.