La CUP inicia a Manresa la campanya Ara parla el País amb una enquesta popular

La CUP ha presentat aquest dissabte a Manresa la campanya Ara parla el país, que arrenca coincidint amb la Fira de l'Aixada amb una enquesta al carrer per recollir opinions i necessitats de la ciutadania i construir una alternativa política des de baix.
Tret de sortida coincidint amb la Fira de l'Aixada
La regidora de la CUP Fem Manresa, Roser Alegre, ha explicat que la campanya comença a la capital del Bages aprofitant la celebració de la Fira de l'Aixada, amb l'objectiu d'arribar al màxim de manresans possible en un context de gran afluència de públic. Segons ha detallat, la iniciativa es concreta en una enquesta popular amb què la formació vol escoltar l'opinió de la ciutadania i preguntar per les seves necessitats, dubtes i problemes quotidians.
Alegre ha remarcat que la voluntat és generar un espai on els veïns se sentin escoltats en un moment en què, ha dit, sovint hi ha una percepció de manca de vinculació i de comunicació directa amb la política institucional. La campanya, ha afegit, s'allargarà durant diversos mesos i preveu arribar al màxim de barris possible, amb sortides al carrer com a mínim dues vegades al mes.
Segons la regidora, la informació recollida ha de servir per "teixir una alternativa política" i construir una proposta que permeti a la CUP exercir el seu paper a l'oposició i preparar el projecte de cara a les properes eleccions municipals.
Una iniciativa amb vocació nacional
Per la seva banda, el secretari general de la CUP nacional, Non Casadevall, ha situat l'acte de Manresa com el punt d'inici de la campanya Ara parla el País, que es desplegarà arreu del territori en les properes setmanes. Casadevall ha assenyalat que la voluntat és escoltar les persones i retornar la política als carrers, places i viles.
La iniciativa es basarà en entrevistes individuals, enquestes i accions porta a porta amb l'objectiu de conèixer quines són les necessitats reals de la població i construir, segons ha exposat, un projecte polític des de baix que doni resposta als problemes quotidians. La formació planteja així una proposta que vol reconnectar la política amb la ciutadania i generar una nova alternativa a escala de país.