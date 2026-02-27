Les Escodines acollirà el 12 de març la propera jornada de L'alcalde als barris

El barri de les Escodines serà el protagonista de la propera jornada de la iniciativa L'alcalde als barris, que tindrà lloc el dijous 12 de març. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat del regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, dedicarà tota la jornada a recórrer el barri i a reunir-se amb el teixit social i veïnal.
Una jornada de proximitat amb el veïnat
L'estada començarà a primera hora del matí i s'allargarà fins a la tarda. Durant el dia, l'alcalde i el regidor visitaran escoles, comerços, equipaments i entitats, i mantindran converses amb veïns per conèixer de primera mà les seves inquietuds i propostes de millora.
La jornada culminarà amb una trobada oberta a la ciutadania a 2/4 de 6 de la tarda al Casal de les Escodines, on els residents podran traslladar directament les seves demandes i impressions al màxim representant municipal.
Dotzena parada del programa
Aquesta serà la dotzena jornada que Marc Aloy dedica íntegrament a un barri de la ciutat des que la iniciativa es va posar en marxa el febrer de 2024. Fins ara, l'alcalde ha visitat la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, Els Comtals, la Sagrada Família, el Barri Vell i Mion - Puigberenguer.