El calendari dels pressupostos comença a córrer aquest divendres amb l'aprovació del Govern i la tramitació al Parlament. Quan la consellera d'Economia, Alícia Romero, escenifiqui l'entrega dels comptes al president de la cambra, Josep Rull, es posarà en marxa la maquinària amb un final incert. Si tot va com desitja l'executiu, els pressupostos es podrien aprovar al voltant de Sant Jordi. Si no s'aconsegueix el "sí" d'ERC, el projecte de llei de Salvador Illa quedarà descartat, però queden encara setmanes per evitar aquest escenari. Tothom reconeix que els pressupostos són la millor opció, i les converses s'han accelerat per mirar de desencallar-ho.
El que queda clar és que quan la mesa del Parlament admeti a tràmit els pressupostos, ja no hi ha marxa enrere. Els comptes que arribaran la cambra seran els que Illa ha acordat amb els Comuns, amb l'única possibilitat que un acord amb ERC permetés modificar algunes partides. La consellera Romero manté que hi ha marge perquè els republicans incloguin les seves demandes. Si arribés fins a la votació final, el tràmit parlamentari s'allargaria una mica més d'un mes, com és habitual. Ara bé, abans haurà de superar la prova de foc de les esmenes a la totalitat amb la incògnita dels republicans. Així queda el calendari dels comptes a partir d'aquest divendres.
Tramitació dels pressupostos i esmenes
Anem a pams. La mesa del Parlament admetrà a tràmit aquest divendres el projecte de llei de pressupostos i la junta de portaveus concretarà el calendari. A partir d'aquí s'obre un període per registrar les esmenes a la totalitat, que no pot ser inferior a deu dies naturals; i un altre per presentar esmenes a l'articulat que no pot ser inferior a vint dies naturals. Mentrestant, els consellers compareixeran a les comissions vinculades als seus departaments. Per posar un exemple, el conseller de Política Lingüística -que encara no té pressupost propi- ha d'anar a la comissió de Política Lingüística per detallar els seus comptes.
També cal tenir en compte que una esmena a la totalitat és reversible. ERC ha descartat presentar-la tan bon punt el Govern presenti els pressupostos, però pot fer-ho en qualsevol moment dins del termini. També podria presentar-la i acabar retirant-la. És previsible que altres grups de l'oposició presentin esmenes a la totalitat als pressupostos. En tot cas, la que influeix en l'aritmètica parlamentària dels comptes és la d'ERC. Els republicans poden tombar els comptes de primeres amb aquesta esmena, però també podrien decidir donar més marge a Illa: no avalar els comptes d'entrada, però no vetar-los i esperar a la votació definitiva al ple.
Un cop expirin els terminis per presentar esmenes, el Parlament convoca el debat de totalitat, que, si no hi ha canvis, seria en un ple ordinari previst pels dies 17, 18 i 19 de març. És la primera prova de foc dels comptes i la data límit per aconseguir que ERC no presenti esmena a la totalitat -o la retiri si l'ha presentat-. El ple votarà conjuntament totes les esmenes i, si s'aproven, la cambra retornarà els comptes al Govern i es donaran per rebutjats, un cop polític important per a Illa i faria trontollar les aliances que hi ha hagut fins ara. L'altre escenari és que les esmenes no prosperin i aleshores començaria el debat en comissió.
La votació definitiva, al voltant de Sant Jordi
Si les esmenes tiren endavant, el calendari no va més enllà. Però què passa si els comptes superen el debat de totalitat? Doncs ja no queden grans esculls per a la votació definitiva, però que encara s'allargaria unes setmanes més. Primer, el Parlament tornarà a reunir les comissions i farà el debat i votació de les seccions pressupostàries per a cada departament. Després, la comissió d'Economia votarà les esmenes a l'articulat i elaborarà el dictamen del projecte de llei de pressupostos. Els grups parlamentaris podrien portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries perquè emetés un dictamen no vinculant, cosa que allargaria el calendari.
Però si no hi ha sorpreses, tots aquests passos haurien de permetre que la votació dels pressupostos es produís al voltant de Sant Jordi, és a dir, a partir de la setmana del 20 d'abril. Entremig, una carrera de comissions i compareixences amb el gran obstacle de les esmenes a la totalitat. En un Govern en minoria, la vida parlamentària dels comptes queda en mans de l'oposició i, més concretament, d'ERC, que reclama al president que pressioni el PSOE perquè faci gestos amb l'IRPF. De tot plegat en dependrà el tràmit dels comptes s'allargui fins al 18 de març, que arribin a votació al voltant de Sant Jordi i que, finalment, es puguin aprovar. El rellotge dona marge, però ja comença a córrer.