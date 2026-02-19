Illa tanca un acord amb els Comuns pels pressupostos i ja pot centrar-se en ERC

Acord pels pressupostos entre el Govern i els Comuns. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder ecosocialista, Jéssica Albiach, escenificaran l'entesa aquest dijous a Palau després d'haver lligat també la prohibició de la compra especulativa d'habitatge, l'últim obstacle a una negociació que ha anat ràpid. Amb el suport també encarrilat dels agents econòmics i socials -el pacte el confirmen patronals i sindincats, però no encara el Govern-, Illa es pot centrar a partir d'ara a lligar el suport d'ERC, que encara es resisteix a entrar a la negociació fins que no tingui garanties en la recaptació de l'IRPF. Els republicans i el govern espanyol ultimen el consorci d'inversions.
La negociació amb els Comuns ha durat dues setmanes i, vista la velocitat i el degoteig d'acords, no ha estat complicada. Aquest mateix dijous, l'executiu i els socis han tancat un pla de xoc pel sensellarisme, avançat per Nació, i dimecres un xec per a productes menstruals i un per a la compra de preservatius. Però la negociació ha girat al volant de l'habitatge i Rodalies, i en tots dos àmbits els Comuns poden exhibir trofeus. Han arrencat al Govern una ampliació de les ajudes per accedir al lloguer, disponibles per a rendes de fins a 36.279 euros, i també limitarà la compra especulativa amb una modificacio de la llei d'urbanisme, tal com dmanaven els d'Albiach.
Pel que fa a Rodalies, els Comuns han pactat un nou impuls al traspàs. Segons ha avançat El Periódico, l'acord inclou que l'empresa mixta assumeixi, més enllà del traspàs de l'R1, més línies, i que enguany comenci el procés per traspassar l'R3, l'R2 sud, l'R4 nord i l'R16. En principi, els negociadors del traspàs treballen perquè l'R1 -la linia del Maresme- sigui el model a seguir per a la resta de línies que ha d'assumir la Generalitat. Alhora, Govern i Comuns també han pactat que la Generalitat assumeixi l'execució d'obres a la xarxa ferroviària, un acord que lliga amb el consorci d'inversions que està negociant ERC a Madrid i que avança positivament, segons diverses fonts consultades del govern espanyol.
L'horitzó del 31 de març, pràcticament descartat
La intenció del Govern era tenir aprovats els pressupostos abans del 31 de març, però per això encara cal afermar el suport d'ERC. En la jornada de dimecres es va estendre l'optimisme a Madrid per l'acostament en matèria del consorci d'inversions, però encara queda una carpeta clau: la recaptació de l'IRPF. Els republicans havien considerat fonamental que s'aprovés una proposició de llei al Congrés en aquest sentit, però finalment ha estat retirada perquè s'ha preferit garantir aquest punt a través d'esmenes al nou finançament. Una norma, per cert, que encara no té suports garantits al Congrés.
En cas que els pressupostos tirin endavant, seran els primers que aprovi Salvador Illa des que és president de la Generalitat. Quan va arribar a Palau el 2024 va veure com l'enfrontament obert a ERC pel procés congressual va impedir tenir nous comptes, i ja amb Oriol Junqueras al capdavant dels republicans es va constatar que, en els primers compassos del mandat, ERC no tenia interès en aparèixer de bracet dels socialistes. Els pressupostos en vigor que hi ha actualment els va aprovar Pere Aragonès amb el suport d'Illa, que en aquell moment era el cap de l'oposició, l'any 2023. Els del 2024 van fracassar perquè els Comuns els van tombar, i això va motivar la convocatòria electoral anticipada d'Aragonès.
L'última oportunitat d'Illa
Tancar un acord de pressupostos per al 2026 és cabdal per al president, que aquest dilluns va tornar de la baixa mèdica després d'una infecció que l'ha tingut un mes apartat. El 2027 ja serà any electoral, amb municipals -ja reglades- i espanyoles -sempre i quan Sánchez no les anticipi-, de manera que serà més complicat que els socis, especialment ERC, facin costat a uns comptes a les portes d'un nou cicle electoral. És una percepció que ja circula a Palau i també entre els socis. O hi ha pressupostos aquest any o ja no n'hi haurà. El 2028 és any electoral a Catalunya i difícilment ERC i Comuns donarien una victòria així a Illa.
Qui té més complicat, per ara, tenir pressupostos és el PSOE. La majoria de la investidura està incompleta des que Junts es va apartar de Sánchez, i cal posar d'acord moltes formacions alhora. El model de finançament, en aquest sentit, és clau, però tampoc és una raó suficient per pensar que a l'Estat hi poden haver comptes. En aquesta legisaltura, els socialistes encara no han pogut aprovar cap projecte de comptes: l'últim es va validar l'any 2022.