ERC i el govern espanyol ultimen l'acord pel consorci d'inversions

Avenços en la negociació entre ERC i el govern espanyol. Els republicans i la Moncloa ultimen un acord pel consorci d'inversions, segons ha avançat 3CatInfo. Fonts dels republicans consultades per Nació admeten que s'hi està treballant, però eviten anar més enllà. Es tracta d'un dels compromisos que reclamen els d'Oriol Junqueras, juntament amb el de la recaptació de l'IRPF -que el Ministeri d'Hisenda no vol tirar endavant-, per obrir una negociació pressupostària amb l'executiu de Salvador Illa. Què implica aquesta figura? Doncs, sobre el paper, hauria de suposar que el nou organisme obligui a executar totes les inversions que l'Estat pressuposta per a Catalunya. D'aquesta manera, es faria un pas per corregir la desinversió crònica de l'Estat que s'ha evidenciat amb la recent crisi a la xarxa ferroviària catalana.
Quin escull separa l'acord fins ara? El govern espanyol veuria bé una gestió compartida, però no pas que sigui la Generalitat qui decideixi sobre inversions i sobre execució, per exemple a Rodalies, com sí que defensen els republicans. La crisi ferroviària, que ha fet evident la negligència d'Adif a l'hora de fer el manteniment preventiu, i la desinversió històrica donen força a la part catalana per insistir en aquest consorci. Els Comuns, que ja negocien pressupostos amb el Govern, també han posat el focus en això i l'executiu s'obre a les encomanes de gestió en l'àmbit dels trens, com ja es fa a les carreteres. Tot va en la línia de pressionar Madrid per moure's en aquest àmbit.
De tot plegat en depenen els pressupostos del Govern i creix la pressió per accelerar la negociació amb ERC. El Departament d'Economia, hermètic, confia que entrin en vigor aquest primer trimestre, un horitzó pràcticament irrealitzable perquè implicaria aprovar-los en els pròxims dies i portar-los al Parlament per a una tramitació que hauria de ser molt ràpida. La consellera Alícia Romero ha dit més d'una vegada que no preveu presentar els comptes fins que no tingui un acord tancat amb els socis, i això, ara mateix, no es dona. ERC no s'asseurà a negociar fins que no tingui garanties sobre l'IRPF; i els Comuns fins que no tinguin lligada la prohibició de la compra especulativa d'habitatge.
Pendents de l'acord per l'IRPF
L'altra carpeta per tancar és la recaptació de l'IRPF. El principal problema és que Hisenda es resisteix a cedir aquesta competència a la Generalitat, perquè és l'impost més important. Fonts del Ministeri mantenen que la posició és la pactada a la bilateral Estat-Generalitat: més presència catalana en el marc d'una gestió "en xarxa", insuficient per a ERC. En tot cas, la ministra Montero preveu abandonar el Govern de cara a la primavera per centrar-se en les eleccions andaluses, i els republicans esperen que s'obri una oportunitat d'accelerar amb l'IRPF.
Davant les reticències del PSOE amb la proposició de llei de l'IRPF, els republicans la retiren i es reserven el dret de presentar-la més endavant. D'aquesta manera s'evita perdre una votació que ara mateix tindria el "no" del PSOE i que, per tant, faria caure la proposta. Davant aquesta situació, la via alternativa per negociar l'IRPF és introduir esmenes a l'acord pel finançament. Aquestes esmenes haurien de tenir l'aval del PSOE per guanyar el seu "sí" al Congrés i, evidentment, també necessitaria els socis del govern i de Junts per rebre l'aprovació definitiva. És factible que tot això passi? Junqueras admetia aquest dilluns que la situació és "extremadament complexa" però creu que la via de les esmenes dins el nou model de finançament és el camí més factible perquè tot plegat tiri endavant.