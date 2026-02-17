17 de febrer de 2026

Política

ERC demana a Illa que «agafi les regnes» per desbloquejar la recaptació de l'IRPF

Publicat el 17 de febrer de 2026 a les 14:36

ERC demana al president de la Generalitat, Salvador Illa, que "agafi les regnes" i assumeixi la seva "responsabilitat" per "desbloquejar" la recaptació de l'IRPF, una condició que els republicans posen per seure a negociar els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu adjunt d'ERC al Parlament, Jordi Albert, que ha reclamat a l'executiu treballar perquè "hi hagi un camí per recórrer" sobre l'IRPF. Albert ha advertit a Illa que "s'hi posi" perquè és "una de les carpetes més urgents". Sobre la possibilitat que el Govern porti al Parlament uns pressupostos sense garantir el suport suficient, el portaveu adjunt d'ERC ha avisat que crearia "expectatives que no es poden complir" i "no seria una bona forma de governar".

